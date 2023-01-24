ولي عهد السعودية يبعث برسالة إلى رئيس وزراء العراق

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني؛ بمناسبتَي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة.

وقال ولي عهد السعودية : "يسرنا بمناسبتَي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة، أن نعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيدٍ من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق".

وكان المنتخب العراقي قد تغلب على نظيره العماني ببطولة "كأس الخليج"، لتصبح المرة ‏الرابعة في تاريخه التي يتوج فيها باللقب.‏

وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب "جذع النخلة" في المدينة الرياضية في البصرة، بنتيجة (3-2)، بعدما أحرز هدف الفوز اللاعب العراقي، مناف يونس، في الدقيقة 120في الوقت الأضافي في الشوط الثاني.

وحرص الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، على تهنئة منتخب بلاده بالفوز ببطولة "خليجي 25"، بهذه الكلمات:"مُبارك لمنتخبنا الوطني فوزه ببطولة "خليجي 25"، ومبارك لكل العراقيين بهذا الإنجاز المهم".

وأكد رشيد أن فوز العراق بالبطولة "هو تأكيد على استعادة العراق لوضعه وامكانياته الكبيرة بعد سنوات صعبة، وهي فاتحة خير لاحتضان البلاد المزيد من الفعاليات الرياضية، بعد أن أثبت العراقيون قدرتهم الاستثنائية لتنظيم هذه البطولة".

وشهدت مباراة نهائي بطولة "خليجي 25" حادثة مؤسفة، وهي تدافع المشجعين العراقيين لحضورها، ما تسبب في وفاة مشجع على الأقل، وسقوط عشرات المصابين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر طبي، قوله إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصا".