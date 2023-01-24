صبحي يتواصل مع بطلة قادرون باختلاف في القوس والسهم ويكلف برعايتها رياضيًا ومعنويًا

تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع بطلة القوس والسهم للمكفوفين "منة الله عصام الدين" لتشجيعها ودعمها، كما تواصل مع الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين لتبني موهبتها الفريدة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر، وتوفير كافة السبل لها لإعدادها، كما كلف بقيدها بالاتحاد باعتبارها موهبة منفردة ودعمها لاستكمال ما حققته من بطولات.



يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بأبطالنا من "قادرون باختلاف" وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية بتذليل كافة العقبات التي يواجهها ابطالنا من ذوي الهمم.



من جانبه، قام مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للمكفوفين بالتواصل معها وإتمام إجراءات سفرها للمشاركة في دورة الألعاب العالمية ببرمنجهام في أغسطس ٢٠٢٣.



كما تم دعوتها لتكريمها علي هامش الدورة المجمعة الثانية للدوري العام لكرة القدم للمكفوفين التي ستقام في بورسعيد في فبراير المقبل.