رشوان توفيق بعد حكم المحكمة: عايزين ياخدوا فلوسي ومعاشي وأنا عايش

كشف الفنان رشوان توفيق، تفاصيل جديدة في أزمته مع ابنته، بعد الحكم القضائي النهائي في قضية فيلا أكتوبر ضد ابنته، مشيرا إلى أن هناك محاولات للحصول على كل ما أملك.

وأضاف رشوان توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"في ناس مسيطرة على بنتي ضعيفة الشخصية، وعايزين ياخدوا فلوسي، ومعاشي وأنا عايش، وكمان فوائد الشهادات بتاعتي في البنوك".

عملت كل ده علشان احميها



وتابع الفنان رشوان توفيق، أن ":عملت كل ده علشان احميها من محاولة السيطرة عليها وعلى الفيلا، وهناك مافيا تحاول الحصول على أموالي من خلال ابنتي، راضي عن ابنتي وهي فتاة ضعيفة الشخصية".





ووجه الفنان رشوان توفيق، رسالة لابنته، قائلا :"أقول لابنتي أيه أنني علمت كل ده عشان أحميكي و لا تتنازلي عن الفيلا ومستعد اعطيكي كل حاجة بشرط أن لا تتنزلي لأحد .