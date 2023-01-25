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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاى تعرفي إن البيبي يعانى من أمراض وراثية

طفل رضيع
طفل رضيع

تعد الأمراض الوراثية من أخطر المشكلات الصحية التى تصيب الأطفال ويمكن أن تعكر عليهم صفو طفولتهم وحياتهم لذا من المهم اكتشافها وعلاجها مبكرا.

وتتنوع الأمراض الوراثية بشكل كبير جدا فهى لا تقتصر فقط على التشوهات الشكلية أو الأمراض العقلية مثل السكري النوع الأول والسرطان ومتلازمة تيرنر .. فما هى العلامات التى تساعد على اكتشاف الأمراض الوراثية بسرعة؟

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ما هي أعراض الأمراض الوراثية؟
ووفقا لموقع “كليفند كلينك ” تختلف علامات الأمراض الوراثية حسب نوع الاضطراب والأعضاء المصابة ومدى شدة المرض، وأبرزها:

التغيرات أو الاضطرابات السلوكية.
مشاكل في التنفس من أبرز علامات الأمراض الوراثية 
العجز المعرفي  عندما لا يستطيع الدماغ معالجة المعلومات كما ينبغي.
تأخيرات في النمو تشمل تحديات في الكلام أو المهارات الاجتماعية.
مشاكل في الأكل والجهاز الهضمي  مثل صعوبة البلع أو عدم القدرة على هضم وامتصاص بعض العناصر الغذائية.
تشوهات الأطراف أو الوجه والتي تشمل فقدان الأصابع أو الشفة المشقوقة والحنك .
اضطرابات الحركة بسبب تصلب العضلات أو ضعفها.
مشاكل عصبية مثل النوبات أو السكتة الدماغية .
ضعف النمو أو قصر القامة “ التقزم”.
فقدان البصر أو السمع .

الأمراض الوراثية علامات الأمراض الوراثية أعراض الأمراض الوراثية الجهاز الهضمي السكتة الدماغية

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