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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوزوكي فان للسواقين بـ95 ألف جنيه.. صور

سيارة سوزوكي فان
سيارة سوزوكي فان موديل 2015

يبحث المواطنون المصريون الذين يعملون في مجال المواصلات والنقل عن سيارات مناسبة لطبيعة عملهم  وتساعدهم علي اكتساب قوت يومهم من خلال العمل عليها، ويجب أن هذه السيارة بحالة جيدة وان تكن ذات أعطال بسيطة ولا تحتاج الي تكاليف باهظة للصيانة ومن هذه السيارات سوزوكي فان موديل 2015 والتي انتشرت في مصر بفضل اعتماديتها العالية، وسعرها المتوسط بالنسبة الي أسعار الميكروباص الكبير.

سيارة سوزوكي فان موديل 2015

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سيارة سوزوكي فان موديل 2015


محرك سيارة سوزوكي فان موديل 2015

تصل قوة سيارة سوزوكي فان موديل 2015 من محرك سعة 1000 سي سي مزود بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلى 800 ألف/كم، وتحتوي السيارة علي محرك قوي وبدون أعطال.

سيارة سوزوكي فان موديل 2015

مواصفات سوزوكي فان موديل 2015

تمتلك سيارة سوزوكي فان موديل 2015 الكثير من المميزات منها، مساحة تتسع الي 7 أشخاص، وكاسيت، وزجاج يدوي، وعدادات للسرعة والحرارة والوقود، ومقابض أبواب داخلية ليتمسك بها الركاب أثناء المنحدرات والسير بسرعات عالية، وفرش مقاعد من الجلد، ومساند رأس للمقاعد الأمامية.

سيارة سوزوكي فان موديل 2015

مظهر سيارة سوزوكي فان موديل 2015 من الخارج أنيق ومتميز لاحتوائها علي، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وإشارات أمامية تم تثبيتها علي الصداد الأمامي لتحديد اتجاه تحرك السيارة، و 4 جنوط للكاوتش، وإشارات تم تثبيتها علي القوائم الخارجية للسيارة لتحديد اتجاه السيارة بالنسبة للسيارات الأخرى علي الطريق، وتم تثبيت شعار سوزوكي في مقدمة السيارة .

سيارة سوزوكي فان موديل 2015

سعر سيارة سوزوكي فان موديل 2015 

تباع سيارة سوزوكي فان موديل 2015 بسعر 95 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

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