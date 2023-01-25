سوزوكي فان للسواقين بـ95 ألف جنيه.. صور

يبحث المواطنون المصريون الذين يعملون في مجال المواصلات والنقل عن سيارات مناسبة لطبيعة عملهم وتساعدهم علي اكتساب قوت يومهم من خلال العمل عليها، ويجب أن هذه السيارة بحالة جيدة وان تكن ذات أعطال بسيطة ولا تحتاج الي تكاليف باهظة للصيانة ومن هذه السيارات سوزوكي فان موديل 2015 والتي انتشرت في مصر بفضل اعتماديتها العالية، وسعرها المتوسط بالنسبة الي أسعار الميكروباص الكبير.

سيارة سوزوكي فان موديل 2015

سيارة سوزوكي فان موديل 2015



محرك سيارة سوزوكي فان موديل 2015

تصل قوة سيارة سوزوكي فان موديل 2015 من محرك سعة 1000 سي سي مزود بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلى 800 ألف/كم، وتحتوي السيارة علي محرك قوي وبدون أعطال.

سيارة سوزوكي فان موديل 2015

مواصفات سوزوكي فان موديل 2015

تمتلك سيارة سوزوكي فان موديل 2015 الكثير من المميزات منها، مساحة تتسع الي 7 أشخاص، وكاسيت، وزجاج يدوي، وعدادات للسرعة والحرارة والوقود، ومقابض أبواب داخلية ليتمسك بها الركاب أثناء المنحدرات والسير بسرعات عالية، وفرش مقاعد من الجلد، ومساند رأس للمقاعد الأمامية.

سيارة سوزوكي فان موديل 2015

مظهر سيارة سوزوكي فان موديل 2015 من الخارج أنيق ومتميز لاحتوائها علي، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وإشارات أمامية تم تثبيتها علي الصداد الأمامي لتحديد اتجاه تحرك السيارة، و 4 جنوط للكاوتش، وإشارات تم تثبيتها علي القوائم الخارجية للسيارة لتحديد اتجاه السيارة بالنسبة للسيارات الأخرى علي الطريق، وتم تثبيت شعار سوزوكي في مقدمة السيارة .

سيارة سوزوكي فان موديل 2015

سعر سيارة سوزوكي فان موديل 2015

تباع سيارة سوزوكي فان موديل 2015 بسعر 95 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .