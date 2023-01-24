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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوزوكي سياز تتخطى النصف مليون جنيه للمرة الأولى .. أسعار وتفاصيل

سوزوكي سياز
سوزوكي سياز

ارتفعت القائمة السعرية الخاصة بطرازات شركة سوزوكي اليابانية المطروحة في السوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيدان "سياز"، حيث شهدت تلك النسخة زيادة سعرية تراوحت بين 110 الف و 120 الف جنيه، ليتخطى سعر السيارة حاجر النصف مليون جنيه للمرة الاولى.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة سوزوكي سياز بعد زيادات يناير 2023 الجديدة 

سوزوكي سياز

الأسعار الجديدة للسيارة سوزوكي سياز

 

الفئة الاولى سوزوكي سياز بقيمة قدرها 494.900 ألف جنيه بدلاً من 384.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية سوزوكي سياز بقيمة قدرها 544.900 ألف جنيه بدلاً من  424.900 ألف جنيه.

سوزوكي سياز

حصلت السيارة سوزوكي سياز على تصميم خارجي من فئة السيدان، مع حقيبة تخزين خلفية تتسع إلى 495 لتر، بالاضافة إلى واجهة أمامية ذات مصابيح حادة، مع مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية.

سوزوكي سياز

وتحتوي السيارة سوزوكي سياز على قفل مركزي، وشاشة تتوسط قمرة القيادة، مع مقود حركة باور ستيرنج "مالتي فانكشن"، ومكيف هواء، وزر تشغيل المحرك وايقافه، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

سوزوكي سياز

وتعمل السيارة سوزوكي سياز بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يتمكن من انتاج 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة اجمالية قدرها 104 حصانا، بينما يمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 12 ثانية.

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