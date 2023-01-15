سوزوكي تكشف عن " فرونكس" الجديدة من فئة الـ SUV .. صور

تواصل شركة سوزوكي عملاقة تصنيع السيارات اليابانية من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد ان كشفت النقاب عن نسختها الجديدة فرونكس، وذلك ضمن فعاليات معرض Auto Expo المقام في الهند، وتعتبر تلك النسخة واحدة من احدث السيارات المقدمة من سوزوكي والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، مع اطلالة تجمع بين الايقونة بالينو وجراند فيتارا، لتظهر فرونكس الجديدة.

سوزوكي فرونكس

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي فرونكس

تأتي السيارة بمحرك سعة 1200 سي سي، يتمكن من ضخ قوة قدها 89 حصانا، وعزم دوران يبلغ 113 نيوتن/متر، من ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 5 نقلات أ من طراز AGS، كما حصلت السيارة على محرك اخر سعة 1000 سي سي "تيربو"، يستطيع ان ينتج قوة اجمالية قدرها 99 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات أو ناقل حركة يدوي خماسي السرعات.

سوزوكي فرونكس

تجهيزات السيارة سوزوكي فرونكس

تضم السيارة سوزوكي فرونكس العديد من التجهيزات ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة قياسها 9 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر تشغيل وايقاف المحرك، وشاحن لاسلكي، مع فتحات تكيف خلفية، حساسات ركن مع كاميرا 360 درجة، ونظام صوتي ترفيهي طراز Arkamys.

سوزوكي فرونكس

وجاءت السيارة سوزوكي فرونكس بتصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية SUV، مع جنوط ذات تصميم هندسي مميز، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، ومصابيح حادة المظهر، إلى حزمة ضوئية على جانبي الصادم الامامي، واشارات ضوئية بالمرايات، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، بالاضافة إلى ابعاد هيكلية بلغت 3,995 مم للطول، و 1,765 مم للعرض الكلي، و بارتفاع 1,550 مم.