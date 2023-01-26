عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مد وجزر ورياح قوية .. الأرصاد الإماراتية تحذر الجميع

ارشيفي
ارشيفي

أصدر المركز الوطني للأرصاد بـ الإمارات بيانا توقعت فيه  أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب.

وذكر البيان الإماراتي أن حركة الرياح  تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً مع السحب.

ويحدث المد الأول عند الساعة 17:00 والمد الثاني عند الساعة 06:04 والجزر الأول عند الساعة11:01 والجزر الثاني عند الساعة 23:17.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، يضطرب أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:16 والمد الثاني عند الساعة 01:59 والجزر الأول عند الساعة 08:08 والجزر الثاني عند الساعة 19:37.

وزير الطاقة البريطاني: استضافة الإمارات لـ COP28 رسالة مهمة للعالم

المعهد المصرفي يبحث مع مصرف الإمارات سبل التعاون في التدريب وبناء القدرات

الامارات سقوط امطار الخليج العربي طقس غدا الأرصاد الإماراتية بحر عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد استقالة لجنة الانضباط .. إبراهيم فايق: الوضع أقرب للانفجار

عقوبة جديدة ضد محمود كهربا بسبب هذا الفيديو.. مفاجأة للجماهير

تحذير عاجل.. الغرب يوجه انذاره الأخير لـ زيلينسكي

موعد العزاء.. تعليق ناري من شوبير بعد استقالة لجنة انضباط اتحاد الكرة

لايف مهم جدًا .. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن اتحاد الكرة

بسبب مرتضى.. أول رد فعل من خالد الغندور على استقالة لجنة الانضباط

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

بفرمان أسامة نبيه.. مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

موضوعات متعلقة

التراث والهوية العربية.. سفيرة الإمارات تشارك في ندوة الأرشيف الوطني

الإمارات تفتح باب التسجيل المبكر لضريبة الشركات عبر "إمارات تاكس" خلال يناير

ترشيحاتنا

رسميًا .. كندا تعلن إرسال دبابات ليوبارد-2 لـ أوكرانيا

الرئيس يستقبل رئيس مجموعة "أداني" الهندية العالمية العملاقة بمقر إقامته في نيودلهي

بعد اقتحام جنين .. قرار فلسطيني عاجل ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي

صاحب مطعم يكشف سر خطير فى الحلويات الرخيصة.. يسبب السرطان والقلب

بعد وفاة ابنه وإلغاء حفلاته.. مفاجأة بشأن اعتزال جورج وسوف.. فيديو

الخير في أمتي.. مصري يتبرع بذهب زوجته من أجل إنقاذ ابنة جاره اليمني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرق المصحف في الشارع بموافقة الحكومة.. أول مصري يتحرك لمقاضاة السويد| خاص

حادثة ولا في الخيال.. كلب يطلق النار على صاحبه السائق ويقتله بأمريكا

جربت المسكنات والألم مبيروحش.. إليك السبب والعلاج

علامات بودرة البلاط .. شاهد الفرق بين النسكافيه المغشوش والأصلي

فيديو

الخير في أمتي.. مصري يتبرع بذهب زوجته من أجل إنقاذ ابنة جاره اليمني

زراعة اللحمة بجد مش هزار .. حل غير تقليدي لمواجهة غلاء الأسعار

بعد تصدرها التريند.. هل ارتبطت اللبنانية عبير الصغير بشاب مصري ؟ “فيديوجراف”

كيف تتعامل مع الزلازل وتحمي أبناءك من خطرها .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ