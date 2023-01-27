سعر جوال ONEPLUS Nord N20 SE  في الإمارات

تقدم شركة "وان بلس" الصينية لتصنيع الأجهزة الإلكترونية جوالها الذكي الجديد OnePlus Nord N20 SE الذي يعد إحدى الخيارات المثيرة للاهتمام، يتميز الهاتف بلغة تصميم جيدة ومظهر جذاب، كما أنه يحتوي على بطارية عمرها طويل وتعمل بشكل جيد بالإضافة إلى أنه يقدم اداء عام سلسل، مع واجهة المستخدم نظيفة ومرتبة تستجيب بشكل سريع، في المجمل، إذا كنت تبحث عن جوال ذكي موفر في الميزانية مع أداء موثوق به وتصميم جيد ، فيمكنك شراء هذا الجوال بسعر 478 درهم في الإمارات، لنسخة الـ 4GB رام و سعة تخزين 64GB.

ONEPLUS Nord N20 SE

مواصفات جوال ONEPLUS Nord N20 SE

وفقا للموقع التقني gsmarena يأتي الجوال مع شاشة IPS LCD حجم 6.56 بوصة و درجة سطوع 480 شمعة لكل متر مربع مع أقصى درجة سطوع 600 شمعة مع نسبة شاشة إلى هيكل 84.2% ودقة وضوح 720x1612 بيكسل وكثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة، بالنسبة لأبعاد الجهاز فهو بوزن إجمالي 187 جم، وسمك 8 مم و عرض 75 مم و طول 163.8 مم.

يتم تشغيل جهاز Nord N20 SE من خلال وحدة معالجة مركزية من Mediatek MT6765G Helio G35 بدقة تصنيع 12 نانو ثماني النوى، مع 4 نوى Cortex-A53 بتردد ميقاتي 2.3 جيجاهرتز، و 4 نوى Cortex-A53 بتردد ميقاتي 1.8 جيجاهرتز، مع معالج رسوميات جرافيك من PowerVR GE8320 يقترن بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام مع سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت روم مع إمكانية زيادة المساحة من خلال فتحة microSDXC.

ONEPLUS Nord N20 SE

يحزم الجوال بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة من مادة ليثيوم بوليمر مدمجة لا يمكن إزالتها تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات وتصل من 0 إلى 50% خلال 34 دقيقة و100% خلال 69 دقيقة، ويأتي مع نظام تشغيل مثبت أندرويد 12 وواجهة مستخدم OxygenOS 12.1.

بالنسبة لإعداد الكاميرات، نجد في اللوحة الخلفية المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/1.8 مع مستشعر ثاني للعمق بدقة 2 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.4 وتدعم تقنية الـ HDR والبانوراما مع وجود فلاش ليد، أما الكاميرا الأمامية السيلفي فهي بدقة 8 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.0 وتدعم التصوير بجودة 1080 ميجابيكسل.

يدعم الجوال اتصال Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, و dual-band و Wi-Fi Direct كما يدعم أيضا البلوتوث 5.3, A2DP, LE, aptX HD مع إمكانية تحديد الموقع الجغرافي GPS مع دعم لشبكات الملاحة الأخرى من أمثال GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS، كما يوجد مستشعر للبصمات مع زر الطاقة ومقياس تسارع وبوصلة وتقارب