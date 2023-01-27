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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: حرق القرآن الكريم استفزاز وقح وفعل تحريضي

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

أدانت السفارة الروسية في الدنمارك، اليوم الجمعة، في بيان لها ،جرائم حرق القرآن الكريم، التي نفذت في عاصمة الدنمارك كوبنهاجن.

ولفتت السفارة الروسية إلى تواطؤ السلطات الدنماركية فى هذا الفعل، وقالت السفارة في بيانها: "وقعت سلسلة من أعمال التدنيس في 27 يناير في كوبنهاجن بما في ذلك أمام مبنى الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية في الدنمارك، حيث أحرقت نسخة من القرآن الكريم".

وأضاف البيان أن "هذه الإهانة العلنية لمشاعر المؤمنين تم تنظيمها بتواطؤ من السلطات الدنماركية، وهو ليس مظهرا من مظاهر حرية التعبير والديمقراطية، بل استفزاز وقح وجاهل، يهدف إلى التحريض على الكراهية بين الأديان والنزاع بين الحضارات. ينبغي منع مثل تلك الممارسات بشكل كامل، ومحاسبة منظميها".

سمحت الشرطة في السويد لزعيم حزب يميني بـ حرق نسخة من القرآن في شارع العاصمة ستوكهولم.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” قام المتطرف الدنماركي السويدي “راسموس بالودان” الذي يقود حزب مناهض للهجرة في الدنمارك، بحرق مصحف في ستوكهولم بالسويد أمام مقر السفارة التركية.

حرق مصحف في السويد


وقالت الشرطة في السويد إنها ستسمح لزعيم حزب سياسي يميني متشدد بحرق نسخة من القرآن بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم، مما دفع أنقرة لاستدعاء مبعوثها السويدي بسبب العمل الاستفزازي، كما وصفته.

يأتي الخلاف الدبلوماسي الجديد في الوقت الذي تنتظر فيه ستوكهولم موافقة أنقرة على الانضمام إلى الناتو.

ويُسمح للناشط المناهض للإسلام راسموس بالودان، المحامي الدنماركي السويدي الذي يرأس حزب "Stram Kurs"  في الدنمارك ، بتدمير الكتاب المقدس الإسلامي خلال تجمع حاشد خارج سفارة تركيا في 21 يناير.

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