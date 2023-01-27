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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية الأردنية على حرق المصحف بالدنمارك

الأردن علم
الأردن علم

أصدرت  وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية بيانا عاجلا ادانت فيه استمرار احد المتطرفين بإحراق نسخٍ من المصحف الشريف، وآخرها إحراقه لنسختين من المصحف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن اليوم.

وشددت الوزارة الاردنية علي خطورة السماح بهذه الممارسات المتطرفة والمتعصبة التي تمثل مظهراً خطيراً يسهم في تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا المغذية للعنف والتطرف والإساءة للأديان، والتي لا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير أبداً.

وأكدت الوزارة، مرة أخرى، على وجوب احترام الرموز الدينية، والكف عن الأفعال والممارسات التي تؤجج الكراهية والتمييز، وضرورة تضافر الجهود الدولية لنشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم احترام الكرامة الإنسانية، وإثراء قيم الوئام والتسامح. 

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