ندوة بجناح الأزهر عن الدكتور سليمان دُنيا وأهم مؤلفاته وتحقيقاته

استحدث جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب نوعا جديدا من أنشطته الثقافية وهو " قراءة في كتاب"، حيث يتناول فيه كتابا تراثيا مهما أو شخصية من أعلام الأزهر، وبدأها بشخصية الجناح الدكتور سليمان دُنيا، وتناولت جهود الدكتور سليمان دُنيا في علم الكلام والفلسفة، وحاضر فيها الدكتور خالد عبدالعال، عميد أصول الدين بالمنوفية، و أ/ محمد عبدالمعطي، باحث بمجمع البحوث الإسلامية.

قال الدكتور خالد عبدالعال، عميد أصول الدين بالمنوفية، إن الدكتور سليمان دُنيا أزاح من طريق الفلسفة الإسلامية كل ما يعيق طريق تقدمها، وناقش الملحدين والمنكرين لوجود الله عز وجل، وساق الكثير من الأدلة ورد على الكثير من الشبهات وفندها في كتابه التفكير الإسلامي، ودعا إلى التجديد وبيّن السبيل الذي يؤدي إلى التجديد، ودافع عن أصالة الفلسفة الإسلامية.

ومن جانبه تحدث أ/ محمد عبد المعطي، باحث بمجمع البحوث الإسلامية، عن نشأت الدكتور سليمان دُنيا ومراحل تلقيه العلم في رحاب الأزهر الشريف، كما تحدث عن حياته العلمية وبين أنه لتفوقه في التدريس والتحقيق أرسله الأزهر في بعثة إلى إنجلترا لدراسة الفلسفة الغربية في جامعة لندن حتى أجاد اللغة الإنجليزية بطلاقة مما سمحت له التعمق في دراسته الفلسفة الغربية، مبينا أنه تصدر لتحقيق أصعب كتب الفلسفة، وأن شهرته في التحقيق أكثر منها في التأليف، ورغم ذلك له العديد من الكتب منها: الحقيقة في نظر الغزالي، الدين والعقل، مفهوم التصوف، التفكير الفلسفي الإسلامي، رسالته في التقريب بين الشيعة والسنة.



ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.