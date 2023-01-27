يجبرون المسلمين الدفاع عن القرآن.. رئيس الشيشان يعلق على حادث حرق المصحف

علق رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، على حوادث حرق المصحف الشريف، قائلا: “إن جرائم حرق القرآن الكريم في أوروبا تأجيج للكراهية الدينية هناك، وأن الأوروبيين بذلك يضطرون المسلمين للدفاع عن القرآن بأي ثمن”.

وأضاف قيدروف: “أحرقوا القرآن الكريم مرة أخرى في كوبنهاجن. الآن أصبح الأمر متكررا ومنهجيا لدرجة أنه لا شك في أن أوروبا تحرض عمدا على العداوة الدينية”، مشيرا إلى أنهم بهذه الطريقة يجبرون المسلمين على الدفاع عن القرآن بأي ثمن، وبعد ذلك يتهمونهم بارتكاب الجرائم.

وأكد أن مثل هذه الأعمال تخضع لسيطرة الشرطة، وهذا يعني أن حكومات هذه الدول تسمح بذلك، مشيرا إلى أن من يمارسون مثل هذه الأعمال لا شيء مقدسا لديهم.