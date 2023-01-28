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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا فريد شوقي تكشف تفاصيل دورها في المداح 3

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن تفاصيل دورها ضمن أحداث مسلسل المداح 3 ، والمقررعرضه خلال شهر رمضان القادم.

أكدت رانيا فريد شوقي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : انها تواصل حالياً تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “ المداح 3 ” ، حيث تلعب دور سيدة اعمال مصرية عائدة من أحدي دول الخليج بعد سنوات من العمل . 

وتابعت رانيا فريد شوقي : بعد عودة تلك السيدة من الخليح تبدأ فى التعرف على عائلة صابر “ حمادة هلال ” ، لتحدث العديد من المفاجأت .

أكد النجم حمادة هلال في تصريح خاص لصدى البلد إنه يواصل تصوير مسلسل المداح 3 والتي سيعرض فس شهر رمضان المقبل.

و قال حمادة هلال أن لا صحة للشائعات التي تداولها البعض بشأن توقف مسلسله وخروجه من السباق الرمضاني وأنه انتهي من تصوير أكثر من نصف المسلسل ".

حمادة هلال والمداح:

 

 

يواصل الفنان حمادة هلال تصوير مشاهد مسلسله الجديد المداح 3 استعداد لعرضه في موسم رمضان 2023.

 

وصور حمادة هلال حتى الآن ما يقرب من 50% من جميع مشاهده في العديد من استديوهات التصوير بمنطقة ابو رواش ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المفترض أن يستمر التصوير حتي بداية الشهر الكريم.

وبدأ الفنان حمادة هلال، تصوير أولى مشاهد مسلسل المداح 3، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني القادم عام 2023، وذلك بعد نجاح الجزئين الأول والثاني للمسلسل، وتحقيقه نسب مشاهدة عالية.

 

مسلسل المداح 3، سيتم تصوير عدد كبير من مشاهده في محافظتي قنا، والفيوم، بالإضافة إلى منطقة سانت كاترين، بالإضافة إلى عدد من المشاهد سيتم تصويرها في لبنان.

 

يشارك في بطولة مسلسل المداح 3، حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، وصبحي خليل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج؛ وينضم للجزء الثالث نجوم آخرين، من بينهم: (أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، أحمد كشك، ومحمد مهران، يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، عصام السقا، وعبد العزيز مخيون).

رانيا فريد شوقي مصر الفنان حمادة هلال حمادة هلال محمد رياض سمير فرج

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