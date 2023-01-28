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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير| إعلام عبري: تل أبيب توزع آلاف الأسلحة على المدنيين الإسرائيليين

إعلام عبري: تل ابيب
إعلام عبري: تل ابيب بصدد توزيع آلاف الأسلحة على الإسرائيليين

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن إسرائيل بصدد توزيع الآلاف من قطع الأسلحة على المستوطنين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، لتعزيز التصدي لمنفذي العمليات الفلسطينية.

وقال موقع "والاه" نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم يسمه، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيطرح سلسلة من الإجراءات على مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) لمناقشتها والموافقة عليها في إطار الرد على الهجمات في القدس.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، فتح الطفل الفلسطيني محمد عليوات (13 عاما) النار من مسدس كان يحمله تجاه مجموعة من المستوطنين بحي سلوان في القدس الشرقية وأصاب اثنين بجروح خطيرة، بينهما ضابط بالجيش الإسرائيلي، قبل أن يصاب هو بجروح متوسطة إلى خطيرة.

وأضاف "والاه"، نقلا عن المسؤول ذاته، أن نتنياهو سيطرح على الكابينت، دفع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات، وإغلاق فوري لمنازلهم، والإسراع في منح رخص السلاح للمواطنين الإسرائيليين.

وتابع المسؤول الإسرائيلي: "قضايا أخرى من المتوقع أن تطرح في المناقشة هي السياسات المتعلقة باعتقال أفراد عائلات ومعاوني الإرهابيين، على الرغم من أن بعض الاعتقالات قد بدأت بالفعل، وكذلك تعزيزات إضافية للقوات في مناطق الضفة الغربية.

من جانبها، أفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية بأن الحديث عن منح آلاف الإسرائيليين أسلحة يعني تسريع العمليات البيروقراطية المتعلقة بحصول الإسرائيليين على تراخيص أسلحة، ما يعني زيادة تداول الأسلحة الخاصة في إسرائيل.

في سياق متصل، حذر مسؤولون في مؤسسة الأمن الإسرائيلية من احتمال قيام نشطاء اليمين المتطرف، عقب الهجومين، بأعمال انتقامية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بحسب القناة.

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