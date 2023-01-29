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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهم صفقات الأهلي.. حتحوت يعلق على صفقة قندوسي

حتحوت
حتحوت

شارك الإعلامي هاني حتحوت تغريدة جديدة عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وكتب حتحوت:"أي دعم يحدث للقائمة هو مفيد، صفقة قندوسي من أهم صفقات الأهلي ليست لهذه الفترة فقط ولكن للمستقبل".

تحدث الصحفي الجزائري سليم شجعار عن صفقة انتقال أحمد قندوسي من صفوف وفاق سطيف الجزائري إلى صفوف النادي الأهلي خلال انتقالات يناير الحالية.

وقال شجعار في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد" الأهلي كان يراقب قندوسي في انتقالات الصيف الماضية قبل زيارة رئيس النادي الجزائري للنادي الأهلي".

وتابع "أمير توفيق تواجد في الجزائر وحسم الصفقة بعيدًا عن تدخلات وكلاء اللاعبين وحصل على توقيع اللاعب في أقل من 72 ساعة".

وواصل "بطء الزمالك وتماطله في حسم الصفقة أضاع على الفريق صفقة مميزة ستفيد النادي الأبيض، الزمالك قدم عرض أولي لم يرتقي إلى 400 ألف دولار ثم عرض وصل إلى 900 ألف دولار ولكن حصل مماطلة من جانب النادي المصري".

واضاف "لا أعتقد أن قندوسي سيشارك مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بسبب مشاركته مع منتخب المحليين في أكثر من مباراة، هو واحد من أفضل اللاعبين في الدوري المحلي".

 

صفقات الأهلي إعلامي هاني حتحوت أخبار الرياضة

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