مفاجأة مدوية من اتحاد الكرة حول رحيل رئيس لجنة الحكام.. تفاصيل

كشف محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، سبب اندلاع الخلاف مع كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق.

إتفاق كلاتنبرج كان مع حازم إمام

وقال أبو الوفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" كان كثير الغياب وحينما تم الضغط عليه للحضور غادر منصبه، متابعا:" الاتفاق بين كلاتنبرج مع حازم إمام، أنه سيكون متفرغ للجنة الحكام، ويتابع أعماله في اليونان من خلال الزوم، ولكنه فعل العكس، وكان يتابع أعماله في لجنة الحكام بالزوم وكثير السفر إلى اليونان خلال الـ 45 يوما الأخيرة.

ورد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، على سؤال أحمد موسى بشأن مدرسة الخبير الجديد، قائلا: "من مدرسة هتعجبك وهيكون العوض والخلف".

أسباب رحيل كلاتنبرج



وأكد محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لم يتم التدخل في عمل كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق، وهو من اختار كل من عمل معه في اللجنة، حتى أن جمال علام، سأله عن سبب معرفته بمن اختار معهم.

واستطرد محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن كلاتينبرج استأذن لقضاء شهر خارج مصر لتحليل كأس العالم خلال مونديال قطر، وتم السماح له، وخصم شهر من راتبه.

وأكد محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن كلاتنبرج كان يتقاضى 30 ألف دولار شهريًا، وسوف نحاسبه بما يرضي الله فيما تبقى له من أموال، وسيحصل بالضبط على حقه.