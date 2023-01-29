بمشاركة حسين فهمي.. موعد إفتتاح مسرح مصر

كشفت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تفاصيل موعد إفتتاح مسرح مصر، مضيفة:" يجري التنسيق حاليا مع الفنان حسين فهمي، لافتتاح مسرح مصر، بعمل مسرحي كبير ومتميز خلال عيد الفطر المبارك.

أوضحت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" المسرح المدرسي له دور تنويري للأطفال سواء مشارك أو متفرج، لافتة إلى أن عادل إمام وسمير غانم خرجوا من مسرح الجامعة.

وفي سياق آخر تابعت، قائلة:" الناس لديها وعي بأهمية الكتاب والنشر والثقافة، لافتة إلى أن نتائج العمل الثقافي بطيئة وتشكيل الفكر والوعي يستغرق وقتًا.

وأضافت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن هناك 1470 ناشرًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، كل منهم لديه أكثر من 50 عنوان على الأقل.

وأشارت إلى وجود لجنة تراقب العناوين وكل دور النشر المشاركة في المعرض تكون معروفة وخلفياتها مهمة جدا ويقدمون أماكن عملهم السابقة.