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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقطات تحبس الأنفاس .. انهيار جبلي ضخم في منطقة جازان السعودية

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لقطات مصورة تحبس الأنفاس لانهيار جبلي بطريق مركز الجبل الأسود بمحافظة الريث بجازان السعودية.

وبحسب قناة "العربية"، أدت الانهيارات الجبلية إلى إغلاق الطريق، فيما رصد الفيديو أحد مرتادي الطريق لحظة الانهيار ونجاة مركبات كانت على مقربة من ذلك الانهيار.

ويشهد ذلك الطريق حركة على مدار الساعة؛ كونه الطريق الرئيسي الوحيد بالجبل، وقد يؤدي الانهيار إلى انعزال الجبل باستثناء الطرق الصخرية الوعرة التي تؤدي إلى قرى ومحافظات أخرى.

يُشار إلى أن الانهيار الذي حدث اليوم لا يتكرّر منذ مدة طويلة في ذلك الموقع، فيما أشار الأهالي إلى أهمية سرعة إزالة الانهيار ووضع حلول دائمة.

فيما تداول نشطاء التواصل المقطع الذي يوثق الانهيار الصخري بمحافظة ‎الريث ونجاة قائدي المركبات في اللحظات الأخيرة تراجعت المركبات سريعًا بعيدًا عن مكان الانهيارات الصخرية التي وقعت بطريق الجبل الأسود؛ حيث هربت من موقع الانهيار دون وقوع إصابات.

الطقس

وعادة ما تشهد محافظة جازان انهيارات جبلية عدة نتيجة الأمطار التي تشهدها مناطق عديدة في السعودية والتي تسيل على إثرها الأودية والشعاب.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة جازان مشيرًا إلى أن الحالة الجوية تشمل كل من “أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، بيش، صامطة، صبيا، ضمد”.

أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع يصل إلى أكثر من ثلاثة أمتار باتجاه مضيق باب المندب , وحالة البحر خفيف الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

 

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