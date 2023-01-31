تسريب مواصفات وتصميم هاتف OnePlus Nord 3

من المقرر أن تطرح الشركة الصينية وان بلس OnePlus قريبًا العديد من المنتجات الجديدة في الأسواق العالمية بتاريخ 7 فبراير القادم.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني ستشهد الصين وكذلك الأسواق العالمية الأخرى إطلاق هاتفي، OnePlus Ace 2 و OnePlus 11R والآن تفيد أحدث الأخبار وفقا لمصادر مطلعة من داخل الشركة أن العلامة التجارية تستعد أيضا لإطلاق هاتفها الذكي OnePlus Nord 3 بعد الانتهاء من مرحلة الاختبارات، وهو يحمل الاسم الرمزي "Larry". والآن ، ظهرت المزيد من المعلومات بخصوص هذا الهاتف من الفئة متوسطة المدى.

مواصفات وتصميم هاتف OnePlus Nord 3

تم تسريب كل مواصفات OnePlus Nord 3 القادم من قبل الموقع التقني المتخصص، بدءًا من التصميم ، الذي يبدو أنه يتميز بشكل مسطح لا منحنيات كثيرة كما هو شائع في أجهزة المدى المتوسط مؤخرًا، نجد في الهاتف لوحة خلفية مسطحة وحواف مسطحة وشاشة مسطحة.

توجد في OnePlus Nord 3 جزيرتان للكاميرا ، إحداهما بها مستشعر واحد، والأخرى تحمل كاميرتين، كما أن لديها إضاءة فلاش LED ثنائية في اللوحة الخلفية من الجهاز، بينما نجد في المقدمة حواف وأزرار رفيعة ومستوية تدور حول الشاشة ذات الفتحة المركزية، كما سيحتوي الجهاز على Alert slider أو زر التنبيه الجانبي، وهو أمر ملفت للانتباه خاصة لأن "وان بلس" سبق وأعلنت أنه سيتم تخصيص هذه الميزة للأجهزة الأغلى ثمنا والتي تنتمي لفئة الـ premium.

بالنسبة إلى المواصفات التقنية، يُقال إن هاتف "وان بلس نورد 3" يأتي مع شاشة عرض AMOLED قطرها 6.74 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودقة وضوح 1.5 كيلو، وبالتالي هو أعلى جهاز تقدمه الشركة حتى الآن فيما يخص دقة شاشة العرض.

OnePlus Nord 3

يتم تشغيل الجهاز "وان بلس نورد 3" من خلال وحدة المعالجة المركزية من ميدياتك MediaTek Dimensity 8200 ثماني النواة باستخدام تقنية تصنيع 4 نانومتر من TSMC، يتم دمجها مع وحدة معالجة الرسوميات Mali-G610 MC6 وعلى الرفم من ان هذه الشرائح الإلكترونية مخصصة للأجهزة من الفئة المتوسطة ولا تقدم سرعة مذهلة مثل أجهزة فلاج شيب إلا أن أدائها مثير للإعجاب.

لا تزال التفاصيل المتعلقة بإعداد الكاميرا الثلاثية في “وان بلس” مبهمة إلى حدا ما، ولكن تقول بعض التسريبات أن وحدة الكاميرات الخلفية ستأتي مع مستشعر بدقة 64 ميجابكسل Omnivision أو مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الأساسية، من خلال المقارنة مع أجهزة سلسلة Nord من الجيل السابق ، يمكن أن يكون المستشعر الرئيسي مصحوبًا بمستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل.

ما زالت مواصفات البطارية غير مؤكدة في هذه المرحلة، ولكن ترجح الموقع المتخصصة أن يحزم الجهاز بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة أو 5000 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع بقوة 100 وات ، مما يجعله أول جهاز يحمل علامة نورد يكون بهذه القدرة الفائقة على الشحن.

الشحن السريع بقدرة 100 وات كان في البداية محجوز لفئة الهواتف الأغلى ثمنا التي تنتمي للفئة المميزة مثل OnePlus 11R القادم مع شحن سريع بقوة 100 وات ولكن يبدو أن الشركة في طريقها لتغيير سياساتها. أخيرًا سيأتي هاتف "وان بلس نورد 3" مع نظام تشغيل Android 13 على الجهاز مع واجهة مستخدم OxygenOS 13 في الأسواق العالمية و ColorOS 13 في الصين.