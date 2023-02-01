نشرة المرأة.. طبيب يكشف حقائق مرعبة عن زيوت المطاعم والتحذير من منتجات متداولة فى الأسواق تسبب آثارا كارثية للبشرة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

بعض المطاعم الشهيرة تقوم باستخدام زيت القلي بشكل متكرر وذلك بهدف التوفير، ولا يعلم البعض أن هذه الطريقة في الطهي قد تكون مسئولة عن التسبب في مشاكل صحية خطيرة.

وكشف الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن هذه الزيوت المستخدمة للقلي هي في الأصل دهون مشبعة وإعادة استخدامها تجعلها أسوأ، إذ إن الدهون المتحولة في الجسم تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة.

تحرص الفتيات والنساء على الاهتمام بجمال البشرة والوجه ولكن بالرغم من هذا تصاب بعضهن بمشاكل مفاجئة لا تعرف سببها .. فما السبب؟

حذرت الدكتورة نهى حجازي، اخصائي التجميل والعناية بالبشرة ، من استخدام بعض المنتجات التجميلية الشائعة فى السوق لأنها تسبب أثار كارثية فى البشرة وتدمر الجمال

تحتاج المرأة خلال فترة الحمل القيام بالعديد من الفحوصات، وذلك حتى تطمئن على صحتها وصحة جنينيها وتتجنب حدوث التشوهات، والمشاكل الشائعة، وفيما يلي سنقوم بالتطرق إلى أبرز فحوصات الحمل ومواعيدها .