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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب ثاني أكبر جزر الفلبين

زلزال قوي يضرب ثاني
زلزال قوي يضرب ثاني أكبر جزر الفلبين

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، أن زلزالا بقوة 6.0 درجات ضرب مينداناو، ثاني أكبر الجزر بالفلبين اليوم، الأربعاء.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق كيلومترين (1.24 ميل).

وقالت وكالة الكوارث المدنية في المنطقة على فيسبوك إن الناس شعروا بالزلزال في مدينة دافاو، مسقط رأس الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يخلون مراكز تسوق والجامعة في المدينة، بينما تتأرجح الأضواء المعلقة في كنيسة.

وشعر الناس بالزلزال بقوة أكبر في مقاطعة دافاو دي أورو المجاورة.

وقالت وكالة الزلازل في البلاد في تقرير إن الأضرار والتوابع كانت متوقعة.

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