حسين الشحات | رد فعل الفيفا بعد ثلاثية الأهلي في أوكلاند سيتي

تغزل الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ، فيفا، في النادي الأهلي بعد الفوز الساحق علي اوكلاند سيتي بأولى مبارياته في كأس العالم للأندية.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا عبر انستجرام صورة لـ حسين الشحات وعلق قائلا :" الاهلي يجتاز اوكلاند سيتي للتاهل الي الدور الثاني ".



حقق فريق الأهلي فوزاً مستحقاً على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد طنجة، ضمن الجولة الأولى لمنافسات كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي منافسة الجديد سياتل ساوندرز الأمريكي يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً.