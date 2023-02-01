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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من السعودية بشأن موجة الطقس السيئ

طقس السعودية
طقس السعودية

أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية اليوم الأربعاء عدة تحذيرات في عدة أماكن بالمملكة، بشأن الطقس.

وأعلن المركز انتشار الضباب و تساقط الأمطار مع استمرار موجة الطقس السيئ في مناطق “الجوف، الباحة، العقيق، المنطقة الشرقية” ، في حتي يوم الجمعة القادمة.

وكانت قد حذرت المملكة العربية السعودية اليوم، الأربعاء، المواطنين من الطقس غداً، ونشر المركز الوطني السعودي للأرصاد على "تويتر" اليوم تحذيرا، مفاده بأن البلاد تمر بحالة من سوء وعدم استقرار الطقس يوم غد الخميس في عدة مناطق من المملكة.

ويتوقع غداً الطقس في منطقة مكة المكرمة والشعيبة وجدة ورابغ باستمرار رياح نشيطة مصحوبة الضباب وانعدام الرؤية وارتفاع الأمواج.

ويتوقع في المنطقة الشرقية بالجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس التنورة يتوقع وجود رياح نشطة وأتربة مثارة مصاحبة تدني مستوي الرؤية وارتفاع الأمواج.

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