عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا .. بيان عاجل من رئيس مجلس النواب بشأن أزمة سقف الدين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي، إنه متفائل بإيجاد أرضية مشتركة بشأن رفع سقف الدين العام في الولايات المتحدة، وذلك بعد محادثات أجراها مع الرئيس جو بايدن.

وأضاف ماكارثي في بيان له أن الديون هي أكبر تهديد للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه اتفق مع بايدن على مواصلة النقاش بشأن رفع سقف الدين العام.

أمريكا .. مكارثي يقبل دعوة بايدن لاجتماع لمناقشة رفع سقف الدين

خبير: اقتصاد أمريكا انكشف أمام العالم بارتفاع سقف الدين

تخلف عن السداد

وتحذّر وزارة الخزانة من أن الفشل في رفع سقف الدين بحلول يونيو سيؤدي إلى تخلّف الولايات المتحدة عن سداد دينها البالغة قيمته 31,4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تترك الحكومة غير قادرة على سداد قيمة فواتيرها وتقوّض سمعة الاقتصاد الأمريكي وتثير على الأرجح الذعر في أوساط المستثمرين.

ويهدد الجمهوريون بمنع الموافقة التي تكون روتينية عادة على رفع الحد الائتماني للبلاد ما لم يوافق الديموقراطيون أولا على تخفيضات كبيرة في الميزانية مستقبلا. في الأثناء، يتّهم البيت الأبيض الجمهوريين بأخذ الاقتصاد "رهينة" لانتزاع تنازلات في الموازنة مدفوعة سياسيا.

وزيرة الخزانة الأمريكية: أزمة سقف الدين تهدد بوقوع كارثة

خبير: التأثير السلبي لارتفاع سقف الدين والفائدة والتضخم بأمريكا سيظهر قريبا

وكانت هناك خلافات أخرى خلال السنوات الماضية عندما رفض الجمهوريون السماح بارتفاع الدين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية. لكن في معظم الحالات، سرعان ما كانت تتم تسوية النزاع مع رفع الكونغرس السقف لإبقاء عجلة الاقتصاد دائرة.

لكن بايدن غير مقتنع بالتفاوض في ما يتعلّق بسقف الدين. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي الثلاثاء "يعتقد الرئيس بشدة بأنه يجب أن لا تجري أي مفاوضات بهذا الشأن".

ويشدد البيت الأبيض على أنه لن يسمح بأن يكون سقف الدين الحالي جزءا من أي مفاوضات بشأن إنفاق الحكومة مستقبلا نظرا إلى أن مبلغ 31,4 تريليون دولار هو رقم تم في الأساس الاتفاق عليه في الكونغرس. سيكون رفض رفع سقف الدين أشبه برفض دفع فاتورة بطاقة ائتمانية ينبغي سدادها.

 

مجلس النواب النواب الأمريكي مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة بايدن الجمهوريون ماكارثي أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

متاحة الآن.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

العاصفة بدأت .. ماذا ينتظر مصر الـ 48 ساعة المقبلة بشأن الطقس؟

رد فعل زوجة فيريرا بعد عودته لـ تدريب الزمالك

خطاب رسمي خلال ساعات | ميدو يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

يا كهربا يا بن اللاعيبة..إبراهيم فايق: الهدف الثالث فى أوكلاند سيتي يتدرس

خالد الغندور يفاجئ جمهور الأهلي بتصرّف لافت قبل مباراة كأس العالم للأندية

مدحت شلبي يفتح النار على سيد عبدالحفيظ والشناوي كلمه السر

موضوعات متعلقة

وزيرة الخزانة الأمريكية: أزمة سقف الدين تهدد بوقوع كارثة

خبير: التأثير السلبي لارتفاع سقف الدين والفائدة والتضخم بأمريكا سيظهر قريبا

أمريكا .. مكارثي يقبل دعوة بايدن لاجتماع لمناقشة رفع سقف الدين

خبير: اقتصاد أمريكا انكشف أمام العالم بارتفاع سقف الدين

وزيرة الخزانة الأمريكية: يجب على الكونجرس الموافقة على رفع سقف الدين فورا

ترشيحاتنا

مايا مرسي: مؤسسة فاهم وليدة تمثل طاقة نور للعديد من الأسر بالمجتمع

قرار عاجل من اللجنة الطبية الخاصة بكأس العالم بشأن ديانج وحسين الشحات

مفاجأة صادمة للزمالكاوية.. وسطاء يتدخلون لانتقال أحمد فتوح إلى الأهلي

أمريكا .. بيان عاجل من رئيس مجلس النواب بشأن أزمة سقف الدين

صغرت 20 سنة..أصالة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

مواقيت الصلاة 2 فبراير فى القاهرة والاسكندرية وأسوان ومحافظات مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنع الجسم من امتصاص الحديد..تناول الشاى مع المكسرات يصيبك بهذه الأمراض.. احذرها

خناقة في مباراة كرة سلة داخل مدرسة ابتدائي تنتهي بكارثة.. تفاصيل

يتجاهلها 70% من المرضى.. علامة شائعة لسرطان الأمعاء

أنغام وهاني شاكر وصابر الرباعي.. شاهد 30 صورة لحفل تكريم صوت الأرض

فيديو

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ