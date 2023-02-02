أمريكا .. بيان عاجل من رئيس مجلس النواب بشأن أزمة سقف الدين

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي، إنه متفائل بإيجاد أرضية مشتركة بشأن رفع سقف الدين العام في الولايات المتحدة، وذلك بعد محادثات أجراها مع الرئيس جو بايدن.

وأضاف ماكارثي في بيان له أن الديون هي أكبر تهديد للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه اتفق مع بايدن على مواصلة النقاش بشأن رفع سقف الدين العام.

تخلف عن السداد

وتحذّر وزارة الخزانة من أن الفشل في رفع سقف الدين بحلول يونيو سيؤدي إلى تخلّف الولايات المتحدة عن سداد دينها البالغة قيمته 31,4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تترك الحكومة غير قادرة على سداد قيمة فواتيرها وتقوّض سمعة الاقتصاد الأمريكي وتثير على الأرجح الذعر في أوساط المستثمرين.

ويهدد الجمهوريون بمنع الموافقة التي تكون روتينية عادة على رفع الحد الائتماني للبلاد ما لم يوافق الديموقراطيون أولا على تخفيضات كبيرة في الميزانية مستقبلا. في الأثناء، يتّهم البيت الأبيض الجمهوريين بأخذ الاقتصاد "رهينة" لانتزاع تنازلات في الموازنة مدفوعة سياسيا.

وكانت هناك خلافات أخرى خلال السنوات الماضية عندما رفض الجمهوريون السماح بارتفاع الدين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية. لكن في معظم الحالات، سرعان ما كانت تتم تسوية النزاع مع رفع الكونغرس السقف لإبقاء عجلة الاقتصاد دائرة.

لكن بايدن غير مقتنع بالتفاوض في ما يتعلّق بسقف الدين. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي الثلاثاء "يعتقد الرئيس بشدة بأنه يجب أن لا تجري أي مفاوضات بهذا الشأن".

ويشدد البيت الأبيض على أنه لن يسمح بأن يكون سقف الدين الحالي جزءا من أي مفاوضات بشأن إنفاق الحكومة مستقبلا نظرا إلى أن مبلغ 31,4 تريليون دولار هو رقم تم في الأساس الاتفاق عليه في الكونغرس. سيكون رفض رفع سقف الدين أشبه برفض دفع فاتورة بطاقة ائتمانية ينبغي سدادها.