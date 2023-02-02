معوض: برونو سافيو غير مفيد للأهلي.. وثلاثي الوسط سر قوة الأحمر

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلي لديه توليفة رائعة في خط الوسط بوجود الثلاثي حمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية، مشيرا إلى أن مارسيل كولر كان محقًا بالدفع بالثلاثي أمام أوكلاند سيتي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كولر أعطى فرص كثيرة لبرونو سافيو، وبالتأكيد لو كان مفيدا له كان سيضمه لقائمة كأس العالم للأندية، والطبيعي أن اي مدرب يبحث عن العنصر الذي يساعده في نجاح طريقة اللعب".

وأكمل: "جلوس كهربا بديلا ليس مفاجأة، وهناك محمد شريف في فورمة جيدة، وكهربا شارك وقدم مستوى جيد وكان لديه ثقة كبيرة في نفسه، وساهم في صناعة هدف بيرسي تاو الذي يعطيه ثقة كبيرة في ظل غيابه الكثير، لكنه تحرك بشكل جيد وتعامل مع الانفراد بشكل رائع".

فرص ضائعة من الاهلي

وأضاف: "الشوط الأول سنحت العديد من الفرص خصوصا لمحمد شريف، وبعد تسجيل الهدف الأول المباراة تغيرت تمامًا وتحسن أداء الأهلي في الشوط الثاني، وكولر أعطى (لا مركزية) لثلاثي خط وسط الأهلي ديانج وحمدي فتحي والسولية، وهم من اسباب قوة الفريق الأحمر وغياب افشة طبيعي جدا بسبب مستواه المتذبذب".

وتابع: "ثلاثي وسط الأهلي يسير بشكل طيب للغاية، والدفع بهم كان امرا جيدا خصوصا أن كولر قد لا يعلم الكثير عن فريق أوكلاند سيتي".

وأكمل معوض: "من الوارد أن الأهلي كان يوافق على احتراف الشناوي، لكن الأهلي كان يحتاجه حاليا وتضحيته يتم تقديرها جيدا من جانب مسئولي النادي الأهلي، وسبق وتلقى العديد من العروض ولكنه تمسك بالبقاء داخل النادي، وهو من الشخصيات التي يجب اتخاذها (مثل أعلى) للاعبين الصغار، حلم أي لاعب الاحتراف لكن يجب اختيار التوقيت المناسب".

وتابع: "البعض يتخيل أن أي لاعب سيخرج للعب في آرسنال مباشرة، لكن خطوة إمام عاشور بالاحتراف في ميتلاند طبيعية للغاية".