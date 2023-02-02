أول عربي وأفريقي.. الشحات يحتفل بتسجيله في 3 نسخ لكأس العالم للأندية

احتفل حسين الشحات، لاعب نادي الأهلي، كونه أول عربي وإفريقي يسجل أهداف في ثلاث نسخ من بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر حسين الشحات صورًا من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب حسين الشحات: “الحمد لله بداية جديدة لنا، سعيد بأن أكون أول لاعب عربي وإفريقي يسجل في ثلاث نسخ ويوضع اسمي وسط الكبار، ولكن الاهلي هو الكبير والأهم، الان علينا الان نستعد للقادم، جئنا هنا لما هو أكبر بكثير”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بالدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

وحصد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة أوكلاند سيتي في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية.

وسجل محمد شريف الهدف الثاني لفريقنا في شباك أوكلاند سيتي بالدقيقة 56، بعد استغلاله تمريرة مميزة من حمدي فتحي مسددًا الكرة على يمين الحارس.

ونجح الأهلي في تخطي عقبة أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بالدور ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.