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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

150 ألف نسخة مبيعات قطاعات وزارة الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت أجنحة قطاعات وزارة الثقافة، مبيعات مرتفعة، خلال أسبوع من انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في نُسخته ال54، حيث بلغت مبيعات الكتب داخل أجنحة القطاعات بالمعرض أكثر من 150 ألف نسخة.
 وحقق جناحا الهيئة العامة للكتاب، ومبادرة "الثقافة والفن للجميع"، مبيعات بلغت أكثر من 93 ألف نُسخة، من كافة سلاسل وإصدارات الهيئة، والتي بيع عدد منها  بأسعار مُخفضة، تبدأ من جنيه واحد حتى 20  جنيهًا، وتضمنت قائمة الكتب الأكثر رواجًا بالجناحين، الأعمال الكاملة لكبار الكتاب أمثال، صلاح عبد الصبور، صلاح جاهين،  فؤاد حداد، وغيرهم.

 بالإضافة إلى سلسلة «ما» التي تضمنت العديد من العناوين المرتبطة بمجالات مُتخصصة، كالحرف اليدوية، الأدب، الدراما، الجيولوجيا، الصيدلة، الفقة، والخطابة، بالإضافة إلى أعمال سلسلة «رؤية»، التي تصدر بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وتشمل موضوعات إصداراتها، الدين والمواطنة، الانتماء، التثقيف بمقاصد الشرع وقضايا العصر، رؤى عصرية لقضايا الدين والحياة، الحث على مكارم الأخلاق، وغيرها.

فضلًا عن "سلسلة مصريات"، التي تشمل موضوعات تاريخية متعلقة بقضايا التربية والتعليم، الأسرة المصرية، الفلاح المصري، وغيرها.

كما حققت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مبيعات مرتفعة، بجناحها الذي شهد إقبالًا كبيرًا من جمهور المعرض، وبلغت مبيعاتها حتى اليوم السابع 40 ألف نُسخة كتاب من مختلف العناوين، حيث اشتمل الجناح  على مجموعة متميزة من الإصدارات بعدد من  المجالات الأدبية والثقافية، جاء أكثرها رواجًا أعمال "طه حسين" حيث أصدرت الهيئة "20 عنوانًا" في الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي، احتفاءً بمشروعه الفكري الكبير تحت شعار "تجديد ذكرى طه حسين".

أما عن مبيعات المركز القومي للترجمة، فقد بلغت 11500 نُسخة، كان أكثرها رواجًا "السياسة، إخناتون وهم التوحيد، القضية، مختارات من شمس التبريزي، مدخل للإيدلوجيات السياسية، كما يوفر جناح المركز بالمعرض 50 % تخفيضات على إصداراته لكل من: طلبة الجامعات الحكومية، نقابة الأطباء، ذوي الهمم، الباحثين، ونقابات المهن الفنية.
أما صندوق التنمية الثقافية، والذي يضم إصدارات عدد من القطاعات، منها المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي لثقافة الطفل، فبلغ عدد النُسخ المُباعة بجناحه، أكثر من 6 آلاف نُسخة، وكانت أكثر العناوين طلبًا من الجمهور،  هي "اليهود في الأندلس، موسوعة أعلام الأدب في مصر، اليهود في الوطن العربي، فضلًا عن كتب الأطفال ومنها حكايات ساندرا".

أجنحة قطاعات وزارة الثقافة انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب بلغت مبيعات الكتب 150 ألف نسخة مبادرة الثقافة والفن للجميع

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