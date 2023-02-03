اكتشف طريقة علاج الأرق فى 12 دقيقة

يعانى عدد كبير من الأشخاص من الأرق وصعوبة النوم سواء بشكل متقطع من حين لآخر أو بشكل مزمن مما يضطرهم لأخذ الأدوية والعقاقير الطبية

ولكن استخدام ادوية علاج الأرق باستمرار لفترة طويلة أو بشكل متكرر يهدد الإنسان بالإصابة بعدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية أبرزها ضعف الذاكرة والزهايمر

كما أن ترك الأرق دون علاج يؤثر على طبيعة الجسم ووظائفه الصحية خاصة المناعة ووظائف الدماغ لذا يجب الانتباه جيدا لهذا الأمر وإيجاد علاج فعال وآمن للأرق

وقدم موقع “enticare ” طريقة بسيطة لاستغرق أكثر من 12 دقيقة في اليوم وتساعد فى التغلب على الأرق وعلاجه دون عناء تحضير الوصفات الطبيعية أو الاثار الجانبية للأدوية



تمرن لمدة 12 دقيقة على دفعات لمدة دقيقتين على مدار اليوم، وهذا ما يسمى HIIT أو التدريب الفاصل عالي الكثافة.

إذا مارست ست دفعات من الأنشطة الهوائية عالية الكثافة وطاقة عالية لمدة دقيقتين على مدار اليوم “ ليست قبل النوم” فلن تضطر أبدًا إلى تناول أدوية الأرق.

الشكل الصحيح ل تمارين الضغط

يمكن أن تمارس تمرينات القفز ، والضغط ، ونط الحبل ، وما إلى ذلك 4-6 مرات في اليوم، وهذه الطريقة لاتقتصر فوائدها على علاج الأرق بل تحسن التمثيل الغذائي أكثر من أنواع التمارين الأخرى.

جرب المشي السريع أو الركض لمدة 12 دقيقة مع ممارسة القليل من التمرين أفضل دائمًا من عدم ممارسة الرياضة على الإطلاق

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