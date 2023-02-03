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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كيلو و850 جراماً.. ضبط عاطل بحوزته هيروين وحشيش في كفر الشيخ

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مباحث مركز الرياض بالتنسيق مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ من ضبط عاطل بحوزة كمية من مسحوق الهيروين المخدر ومخدر الحشيش وسلاح أبيض.

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وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ضبط «إ.ن» 33 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الرياض، بحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن  كيلو و 300 جرام،  وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 550 جرام، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض «سكين» وهاتف محمول.

حرر ضباط المباحث المحضر رقم 1010 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الرياض، وأخطرت جهات التحقيق.

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