كريم فهمي يشارك في معرض الكتاب بروايته الجديدة "مملكة الموت"

شارك الفنان كريم فهمي، جمهوره صورة لروايته الجديدة التي تحمل اسم “مملكة الموت” وذلك من خلال حسابه الرسمي على “الإنستجرام”.

كتب كريم فهمي:"صورة من معرض الكتاب ، اول رواية ليا ، تجربة جديدة ، رواية مملكة الموت ( روايه مصورة ) كأنك بتتفرج علي فيلم ، يا رب تعجبكوا .. #أحدث_إصدارات_الدار_المصرية_اللبنانية .. مملكة الموت .. أول رواية كوميكس للفنان كريم فهمي".

وتابع قائلاً: “دائمًا ما تكون هذه هي البداية، عندما يكون الهدف هو القوة والسيطرة تجد قوتين متكافئتين تتصارعان عليهما، ومع كل محاولاتهما في القضاء على بعضهما البعض، فإن أول من يتأثر بهذا الصراع مَن ليس لهم أية مكاسب أو منافع في هذه المعركة ... حتى بعد انتهائها، فعلى مر العصور دائمًا ما يدفع الضعيف ثمن رغبات القوي، لكن في مملكة الموت … البداية لا تكون مثل هذه البدايات! «اللي ليك جايلك.. كله متشال ومكتوب» «لو خانك الشخص مرة فده ذنبه، ولو خانك مرتين فده ذنبك إنت» «ياللي إنت صابر عالوجع.. اصبر كمان خليك جدع”.

أضاف كريم فهمي: “تقدر تشتري الرواية بخصم خاص من معرض القاهرة الدولي للكتاب لدورته 54 بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس من 25 يناير 2023 حتى 6 فبراير 2023 يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً والخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً .. موقعنا داخل المعرض صالة 1 رقم B17 جناح الدار المصرية اللبنانية”.



يذكر أن حقق فيلم «أنا لحبيبي»، بطولة النجم كريم فهمي وياسمين رئيس، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس تقدر بـ516 ألفا و176 جنيها.

ويعد فيلم أنا لحبيبي من الأفلام الرومانسية التي بدأ عرضها اليومين الماضيين مع انطلاق شهر فبراير وبالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

العرض الخاص لفيلم أنا لحبيبي:

احتفل أبطال فيلم “أنا لحبيبي” مساء الخميس، بالعرض الخاص للعمل الرومانسي الذي يطرح بالتزامن مع الاحتفاء بعيد الحب، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

حرص الكابتن حسام غالي وزميله محمد فضل على حضور العرض الخاص لفيلم “أنا لحبيبي”، وتهنئة صديقهما الأهلاوي الفنان كريم فهمي بسبب نجاحاته خلال الفترة الأخيرة.

واستقبل كريم فهمي حسام غالي ومحمد فضل بترحاب شديد أثناء تسجيله مع الكاميرات على السجادة الحمراء، وحرص على التقاط الصور معهما، فيما بادلاه بحضور الفيلم حتى النهاية.

بكت الفنانة ياسمين رئيس بعد انتهاء عرض فيلمها الجديد "أنا لحبيبي" بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

ولم تتمكن ياسمين رئيس من حبس دموعها عقب انتهاء عرض الفيلم، بسب نهايته المؤثرة، وباركت لزميلها البطل كريم فهمي والأصدقاء المقربين.

واحتفى نجوم فيلم “أنا لحبيبي”، وأصدقائه من الوسط الفني وأبرزهم علي ربيع والفنان حسن الرداد وكريم فهمي وغيرهم، بعيد ميلاد المخرج هادي الباجوري.

تواجد هادي الباجوري على السجادة الحمراء لإجراء لقاءات مع القنوات، والحديث عن فيلمه الجديد، وفوجيء بوصول علي ربيع وبرفقته “تورتة” ليغني الجميع احتفالا به.