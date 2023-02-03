حركة تنقلات لـ رؤساء مباحث مراكز وأقسام القليوبية

أجرى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات محدودة لرؤساء مباحث بعض المراكز والأقسام بالمحافظة، وشملت الحركة أيضا نقل بعض مأموري الأقسام.



وتم نقل المقدم أحمد عبد المنعم لرئيس مباحث مركز الخانكة والمقدم محمود إسماعيل لرئيس مباحث مركز بنها، ونقل الرائد إسلام عبد الحكيم لرئيس مباحث قسم قها، والرائد إسلام سمير لرئيس مباحث قسم ثان العبور، كما تم نقل الرائد حسام الحسينى لقسم المباحث الجنائية بالمديرية.



كما تجديد الثقة فى المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز طوخ، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة، والمقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والمقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر، و المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم الخصوص، والمقدم محمد خليفة رئيس مباحث قسم قليوب والرائد محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها والرائد يوسف الشامي رئيس مباحث قسم العبور.



وأيضا تم تحديد الثقة لكل من الرائد مصطفى كامل كرئيس مباحث مركز كفر شكر، والرائد محمد أبو سريع كرئيس مباحث مركز القناطر الخيرية والرائد مصطفى دياب رئيس مباحث مركز قليوب، والرائد أحمد عبد الجليل كرئيس مباحث قسم ثان بنها، والرائد وائل عابدين رئيس مباحث قسم الخانكة.



وشملت الحركة أيضا العقيد أحمد الشعراوي مأمور لمركز شرطة قليوب، والعقيد أحمد سعفان مأمور لمركز بنها، والعقيد محمد الشريف مأمور لمركز كفر شكر، والمقدم عبد العليم مأمور لقسم الخانكة.