رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الفتح في الدوري السعودي

أعلن الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه أمام الفتح، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.
وجاء تشكيل فريق النصر كالتالي:
حراسة المرمى: أوجستين روسي.
خط الدفاع: علي لاجامي، جيسلان كونان، عبد الإله العمري، سلطان الغنام
خط الوسط: لويس جوستافو، عبد الرحمن الغريب، عبد الله الخيبري.
خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، أيمن يحي، كريستيانو رونالدو.
ويحتل فريق النصروصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي فريق الفتح في المركز السابع برصيد 21 نقطة.