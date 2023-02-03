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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الفتح في الدوري السعودي

صدى البلد

أعلن الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه أمام الفتح، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاء تشكيل فريق النصر كالتالي:

حراسة المرمى: أوجستين روسي.

خط الدفاع: علي لاجامي، جيسلان كونان، عبد الإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: لويس جوستافو، عبد الرحمن الغريب، عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، أيمن يحي، كريستيانو رونالدو.

ويحتل فريق النصروصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي فريق الفتح في المركز السابع برصيد 21 نقطة.

النصر الفتح دوري روشن السعودي تشكيل فريق النصر ترتيب دوري روشن السعودي

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