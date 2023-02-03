عمرو أديب ساخرا من الشائعات: "هنشوف ميتين بيرجعوا تاني في 2023"

أكد الإعلامي عمرو أديب، إنه يتوقع أن يشهد عام 2023 حدوث أشياء غريبة، مرددا: "هنشوف شخصيات ماتت راجعة تاني، وحكايات قديمة هيتم فتحها وهيتم تداول شائعات إعلامية عنقودية.. شغل معمول على مياه بيضاء".

وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، أن هناك من يستغلون الأزمة الاقتصادية لترويج الشائعات، لافتا إلى تداول شائعة استحواذ شركة ما بنسبة 99% على قناة السويس.

ونوه أديب بأن قناة السويس مستهدفة لأنها دُرة التاج لأنها تأسست بتضحيات المصريين وتمت توسعتها بأموال المصريين.

ولفت أديب إلى أن من روّج الشائعات شخصيات ظهرت على الساحة بشكل جديد، كبديل عن شخصيات أخرى اعتادت على لعب هذا الدور.

وتابع أديب: "أهم حاجة السنة دي هي الثقة.. تألمت بعدما وجدت ناس مثقفة صدقت الورقة المتداولة، لدرجة إن فيه معارضين من اللي بيقبضوا قالوا الإدارة دي متوصلش إنها تعمل كده، لكن فيه ناس من أبناء البلد بيروجوا الشائعة".

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا صحة لتعاقد قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدمات الهيئة من خلال عقد امتياز مدته 99 عاما، مشيرا إلى أن قناة السويس قناة مصرية ملك للمصريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لا يمكن التفريط فى حبة مياه من قناة السويس لأحد، موضحا أن جميع العاملين بها مصريين، وأن ما يشيع الشائعات فذلك نتيجة النجاحات التي تقوم بها القناة.