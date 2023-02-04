أخبار التعليم|نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة.. احصل عليها برقم الجلوس...البحوث الفلكية: زلزال الغردقة تلاه 10 توابع

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

البحوث الفلكية: زلزال الغردقة اليوم تلاه 10 توابع

قال الدكتور جاد القاضي رئيس رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، أن الزلزال الذي حدث في صباح اليوم، علي بعد 37 كيلومتر شمال شرق مدينة الغردقة في مدخل خليج السويس، والذي كان بقوة 4.23 درجة علي مقياس ريختر قد تلاه 10 توابع زلزالية.

أنباء عن ارتفاع مصروفات حلوان الأهلية.. والجامعة ترد

تلقي موقع صدى البلد شكاوي من بعض أولياء أمور الطلاب حول ارتفاع أسعار المصروفات الدراسية داخل جامعة حلوان الأهلية، للفصل الدراسي الثاني.

انتخاب عميد طب كفر الشيخ عضواً بمجلس إدارة جمعية الجراحين المصرية

فاز الدكتور طه أحمد إسماعيل، أستاذ الجراحة العامة، وعميد كلية الطب جامعة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، بعضوية مجلس إدارة جمعية الجراحين المصرية، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بين 24 مرشحاً من أساتذة وأعلام الجراحة العامة على مستوى الجمهورية، وأسفرت عن فوز 15 عضواً.

آثار القاهرة: غلق باب الالتماسات لطلاب الدراسات العليا وفتحها للبكالوريوس 11 فبراير

كشف الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، عن موعد فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسى الأول أمام الطلاب.

ارتفعت إلى 730 ألفا.. قرار من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعد مظاهرات ضد رفع المصروفات| خاص

نظم طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مظاهرات وقفة احتجاجية، اعتراضا على ارتفاع المصروفات الدراسية، وانتشر خلال الساعات الماضية الكثير من فيديوهات طلاب الجامعة وهم يهتفون داخل الحرم الجامعي ويشتكون من الارتفاع الكبير الذي حدث في المصروفات الدراسية.

التعليم تنفي إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 .. وتؤكد: انتظروه في مارس

انتشرت منذ قليل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورة قيل انها تخص جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المقترح تطبيقه هذا العام معتمدا من وزير التربية والتعليم .

النجم بولوكس العملاق يظهر في سماء مصر الليلة.. هل هناك خطورة؟

تشهد سماء مصر، الليلة، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء (التوأمان) وهى من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة.. احصل عليها برقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 الترم الأول برقم الجلوس ، وذلك على الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة ومديرية التربية والتعليم.

عين شمس تتصدر الجامعات الفائزة بالمرحلة قبل النهائية بمنافسة الإبداع في التكنولوجيا الحيوية

أعلنت لجنة التحكيم بمنافسة الإبداع في التكنولوجيا الحيوية التي نظمتها جامعة عين شمس بالتعاون مع إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة عن نتيجة المرحلة قبل النهائية للمنافسة في دورتها الثانية ٢٠٢٣.