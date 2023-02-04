مصر دوحة القرآن على مدار الزمان..عنوان فيلم تسجيلي بالمسابقة العالمية الـ29

انطلقت منذ قليل المسابقة العالمية للقران الكريم حيث بدأت بذكر الله الحكيم، ثم عرضت وزارة الأوقاف فيلما تسجيليا بعنوان (مصر دوحة القرآن على مدار الزمان) لتوضيح جهود مصر وزارة الأوقاف في خدمة كتاب الله عز وجل وحفاظه والقائمين عليه، وذلك بحضور نظير عياد نائبا عن شيخ الأزهر، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

فى سياق متصل، وصل إلى مقر انعقاد المسابقة بأحد فنادق القاهرة الشيخ توفيق إبراهيم أحمد ضمرة رئيس قسم دور القرآن الكريم بالمملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ تقي الدين مصطفى محمد عبد الباسط من دولة فلسطين، والدكتور أحمد محمد موسى علي من دولة السودان، والشيخ طاهر بن زاهر العزواني من سلطنة عمان للتحكيم في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم.

كما وصل كل من المتسابق محمد فاروق شعيب من دولة لبنان، والمتسابق عبد الله عز الدين، والمتسابق محمد عربي محمد، والمتسابق مبارك آدم يحيى من دولة السودان، والمتسابق موسى بن سلمان من دولة روسيا، والمتسابق بونكا كساما من دولة البرتغال، والمتسابق درويش منصور، والمتسابق محمد علي عوض، والمتسابق موسى أحمد إبراهيم من دولة فلسطين، والمتسابق مالك عدنان، والمتسابق بكر هشام محمد من دولة الأردن، والمتسابق ريان بن سعود من دولة المملكة العربية السعودية، والمتسابق أبوبكر الصديق جالو من دولة سيراليون، والمتسابق محمد إسماعيل من دولة جيبوتي، والمتسابق فاروق أحمد بللو من دولة بوركينا فاسو، والمتسابق صلاح الدين حسين من دولة البوسنة، والمتسابق أدوارت شتر يزي من دولة ألبانيا، والمتسابق دابو سيدي من دولة الكونغو، والمتسابق يوسف كوناتي من دولة مالي، والمتسابق ايجابو إبراهيم من دولة توجو.