ميتلاند الدنماركي يكشف سبب التعاقد مع إمام عاشور ويعلن موعد انضمامه للفريق

أكد هافيد جاكوبسن المتحدث الرسمي لنادي ميتلاند الدنماركي أن إمام عاشور لاعب وسط الفريق الجديد سيمثل إضافة فنية كبيرة.

قال هافيد جاكوبسن المتحدث الرسمي لنادي ميتلاند في تصريحات خاصة للريمونتادا: "لقد كنا نبحث عن لاعب خط وسط يتناسب مع الخصائص الكلاسيكية لميتلاند.. مع إمام سنحصل على لاعب وسط قوي وديناميكي يناسب أسلوب لعبنا".

أضاف: " نريد أن نزيد قوتنا البدنية وعدوانيتنا على الكرة.. نرى تطابقًا جيدًا مع صفات إمام عاشور".

واصل: "أجرينا العديد من المحادثات مع فريق العمل حول لاعب خط الوسط الذي نريد إضافته إلى الفريق، ووجدنا مع إمام ما كنا نبحث عنه".

وتابع:"من المهم جدًا مساعدة إمام على التكيف مع التغيير في الثقافة والنادي الجديد.. نحن ندرك أن التكيف والاندماج يستغرق بعض الوقت".

واختتم:" لدى إمام القدرة على أن يصبح لاعبا مميزا في ميتلاند.. يمكن للجماهير أن تتطلع لرؤية تجربة لاعب خط وسط ديناميكي سيكون جزءًا مهمًا من فريقنا.. يجب أن نمنحه بداية جيدة لحياته في أوروبا، ونعتقد أنه سيحدث فرقًا بالفعل خلال هذا الموسم، سينضم إمام إلى الفريق في معسكرنا التدريبي بالبرتغال الأسبوع المقبل".