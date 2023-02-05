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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 87.41%|صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  منذ دقائق،  نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2022-2023، بنسبة نجاح 87.41%.

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جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

 كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 98%.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و 281 طالباً وطالبة تغيب منهم 196طالباً، و حضر منهم الامتحانات 63 ألفًا و85 طالبًا، ونجح منهم 55 ألفًا و140 طالبًا، بنسبة 87.41%

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجلال بازينة، رئيس غرفة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، وكيل لجنة النظام والمراقبة، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات.

محافظ كفر الشيخ يهنئ  طلبة الإعدادية

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، و المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
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