عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع قوي.. أسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بقوة بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية الإيجابية للغاية عن شهر يناير، ما عزز من قيمة الدولار الأمريكي.

وعلى أثر ذلك، تراجع سعر الذهب عالميا من 1915 إلى 1865 دولارا للأوقية.

txt

تراجع 55 جنيها.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 5-2-2023

txt

بعد تراجع الأعلاف.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن اليوم

txt

أسعار اللحوم في الاسواق اليوم ..استقرار في المنافذ التابعة للدولة

txt

تراجع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 5-2-2023

وينشر موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم، الأحد 5-2-2023، في مصر وعدد من الدول العربية ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 24بيع 1,943 شراء 1,954
سعر جرام الذهب اليوم عيار 22بيع 1,781 شراء 1,791
سعر الذهب اليوم عيار 21بيع 1,700 شراء 1,710
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,457 شراء 1,466
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,133 شراء 1,140
أسعار الذهب عيار 12بيع 971 شراء 977
الاونصةبيع 60,423 شراء 60,778
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 13,600 شراء 13,680
الكيلوبيع 1,942,857 شراء 1,954,286

أسعار الذهب اليوم في الكويت

الوحدةدينار كويتىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2418.30 دينار$59.98
سعر الذهب عيار 2216.77 دينار$54.98
اسعار الذهب عيار 2116.01 دينار$52.48
اسعار الذهب عيار 1813.72 دينار$44.98
سعر الذهب عيار 1410.67 دينار$34.99
سعر الذهب عيار 129.15 دينار$29.99
اسعار أوقية الذهب569.01 دينار$1,865
اسعار جنيه الذهب128.08 دينار$419.85
اسعار كيلو الذهب18,296 دينار$59,977

أسعار الذهب في السعودية اليوم 

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24225.04 ريال$59.98
سعر الذهب عيار 22206.29 ريال$54.98
اسعار الذهب عيار 21196.92 ريال$52.48
اسعار الذهب عيار 18168.78 ريال$44.98
سعر الذهب عيار 14131.27 ريال$34.99
سعر الذهب عيار 12112.52 ريال$29.99
اسعار أوقية الذهب6,999 ريال$1,865
اسعار جنيه الذهب1,575 ريال$419.85
اسعار كيلو الذهب225,042 ريال$59,977
 

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

الوحدةسعر الذهب بالدرهم الاماراتي
أسعار الذهب اليوم عيار 24231.25
أسعار الذهب عيار 22212.00
أسعار الذهب عيار 21202.50
أسعار الذهب عيار 18173.50
أسعار الذهب عيار 14135.00
أسعار الذهب عيار 12115.50
الاونصة7,197
سعر الجنيه الذهب اليوم1,620
الكيلو231,429

سعر الذهب في البحرين اليوم

الوحدةدينار بحرينىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2422.54 دينار$59.98
سعر الذهب عيار 2220.66 دينار$54.98
اسعار الذهب عيار 2119.72 دينار$52.48
اسعار الذهب عيار 1816.90 دينار$44.98
سعر الذهب عيار 1413.15 دينار$34.99
سعر الذهب عيار 1211.27 دينار$29.99
اسعار أوقية الذهب700.92 دينار$1,865
اسعار جنيه الذهب157.77 دينار$419.85
اسعار كيلو الذهب22,538 دينار$59,977

..

..

 

 

اسعار الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في الكويت أسعار الذهب في السعودية اليوم سعر الذهب في البحرين اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك

تراجع عيار 21 الآن 250 جنيهًا|أسعار الذهب تهبط بقوة بعد قرار البنك المركزي

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الاول 2023 .. استعلم عنها الآن

تراجع 55 جنيها.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 5-2-2023

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ

أمي مسمحاني وشريكي ليس طفلا.. تفاصيل ترويها قاتلة مشرفة عمال بورسعيد لرفيقة المحبس

شكراً على حسن تعاونكم.. تعليق ساخر من شوبير لقناة الزمالك

موضوعات متعلقة

تراجع 55 جنيها.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 5-2-2023

وزارة التخطيط تعلن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الشرقية لعام 2022/ 2023

النشرة الخدمية اليوم.. تحرك أسعار الدواجن واللحوم اليوم والأسماك تتراجع

تراجع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 5-2-2023

عاش مخلصًا ومحبًا لبلده.. رئيس التنظيم والإدارة ينعى المهندس شريف إسماعيل

بعد تراجع الأعلاف.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن اليوم

أسعار اللحوم في الاسواق اليوم ..استقرار في المنافذ التابعة للدولة

الإحصاء : 46.3% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لرومانيا خلال أول 10 أشهر من عام 2022

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتقدم جنازة المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر الأسبق

مسئول إسرائيلي سابق : بوتين وعدني بعدم قتل زيلينسكي

وزنه 2.5 كيلو.. فريق طبي ينجح في استئصال ورم نادر بالسعودية

الرئيس السيسي يقدم التعازي لأسرة الدكتور شريف إسماعيل.. فيديو

بنزيما وهازارد وميندي.. أبرز غيابات ريال مدريد أمام الأهلي بمونديال الأندية

الرئيس السيسي يتقدم مُشيعي جنازة الدكتور شريف إسماعيل | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق شكلها.. شاهد| 5 صور لـ سالي عبد السلام بوزن زائد

فرق في السرعات.. شاهد| كيف أصبحت بطلة "محامي خلع" بعد فترة اختفاء

ملابس شتوية لافتة.. درة تستعرض جمالها بلوك جديد| شاهد

بسيط بس غالي أوي.. سعر صادم لفستان لقاء الخميسي| شاهد

فيديو

أول تعليق من نادين نسيب نجيم على طلب حبيبها للزواج

9 كيلو من الذهب الخالص.. فستان الزقازيق يثير الجدل على وسائل التواصل|فيديوجراف

خاتم ماسي.. حبيب نادين نجيم يفاجئها بطلب يدها أمام الجميع.. فيديو

«من خير رجال مصر».. ماذا قال الرئيس السيسي عن شريف إسماعيل ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ