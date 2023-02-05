تراجع قوي.. أسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية

تراجعت أسعار الذهب بقوة بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية الإيجابية للغاية عن شهر يناير، ما عزز من قيمة الدولار الأمريكي.

وعلى أثر ذلك، تراجع سعر الذهب عالميا من 1915 إلى 1865 دولارا للأوقية.

وينشر موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم، الأحد 5-2-2023، في مصر وعدد من الدول العربية ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 1,943 شراء 1,954 سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 1,781 شراء 1,791 سعر الذهب اليوم عيار 21 بيع 1,700 شراء 1,710 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,457 شراء 1,466 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,133 شراء 1,140 أسعار الذهب عيار 12 بيع 971 شراء 977 الاونصة بيع 60,423 شراء 60,778 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 13,600 شراء 13,680 الكيلو بيع 1,942,857 شراء 1,954,286

أسعار الذهب اليوم في الكويت

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 18.30 دينار $59.98 سعر الذهب عيار 22 16.77 دينار $54.98 اسعار الذهب عيار 21 16.01 دينار $52.48 اسعار الذهب عيار 18 13.72 دينار $44.98 سعر الذهب عيار 14 10.67 دينار $34.99 سعر الذهب عيار 12 9.15 دينار $29.99 اسعار أوقية الذهب 569.01 دينار $1,865 اسعار جنيه الذهب 128.08 دينار $419.85 اسعار كيلو الذهب 18,296 دينار $59,977

أسعار الذهب في السعودية اليوم

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 225.04 ريال $59.98 سعر الذهب عيار 22 206.29 ريال $54.98 اسعار الذهب عيار 21 196.92 ريال $52.48 اسعار الذهب عيار 18 168.78 ريال $44.98 سعر الذهب عيار 14 131.27 ريال $34.99 سعر الذهب عيار 12 112.52 ريال $29.99 اسعار أوقية الذهب 6,999 ريال $1,865 اسعار جنيه الذهب 1,575 ريال $419.85 اسعار كيلو الذهب 225,042 ريال $59,977

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

الوحدة سعر الذهب بالدرهم الاماراتي أسعار الذهب اليوم عيار 24 231.25 أسعار الذهب عيار 22 212.00 أسعار الذهب عيار 21 202.50 أسعار الذهب عيار 18 173.50 أسعار الذهب عيار 14 135.00 أسعار الذهب عيار 12 115.50 الاونصة 7,197 سعر الجنيه الذهب اليوم 1,620 الكيلو 231,429

سعر الذهب في البحرين اليوم

الوحدة دينار بحرينى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 22.54 دينار $59.98 سعر الذهب عيار 22 20.66 دينار $54.98 اسعار الذهب عيار 21 19.72 دينار $52.48 اسعار الذهب عيار 18 16.90 دينار $44.98 سعر الذهب عيار 14 13.15 دينار $34.99 سعر الذهب عيار 12 11.27 دينار $29.99 اسعار أوقية الذهب 700.92 دينار $1,865 اسعار جنيه الذهب 157.77 دينار $419.85 اسعار كيلو الذهب 22,538 دينار $59,977

..

..