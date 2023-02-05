العالم يمر بظروف صعبة.. حازم الببلاوي: تثبيت سعر الفائدة دليل الاستقرار الاقتصادي

أكد حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة مظهر من مظاهر الاستقرار، لافتا إلي أن التفاؤل أمر ضروري ومطلوب،و التفاؤل بالمستقبل ليس مجرد أحاديث وإنما لا بد من إجراءات وخطوات معينة.

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وتابع الببلاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم": العالم أجمع يمر بمتغيرات كبيرة تؤثر علي كل دول العالم، مضيفا:" لا أرى شبهة في سلامة الحكومة الموجودة، والحكومة ينقصها أن تدافع عن نفسها وتظهر مدى الصعوبة التي تمر بها”.

وقال الببلاوي أن الراحل شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق كان نموذجا للمسئول الحريص على القيام بواجباته، وإقامة علاقات طيبة مع الجميع وقدم التعازي لاسرة الراحل ومصر لفقدان رجل وطني ظل يعطى البلاد حتى اللحظات الأخيرة.