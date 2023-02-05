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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ 7 مليون دولار.. حقيقة عرض فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب للبيع

الموسيقار محمد عبد
الموسيقار محمد عبد الوهاب

ردت عصمت محمد عبد الوهاب ابنة الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، علي ما يتردد بشأن بيع فيلا تخص والدها للبيع بسبعة مليون دولار بالزمالك.

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ابنة الموسيقار محمد عبد الوهاب تكشف حقيقة بيع منزله بـ211 مليون جنيه

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211 مليون جنيه.. حقيقة عرض فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب للبيع.. صور


وقال عصمت محمد عبد الوهاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، إن موضوع عرض فيلا تخص والدي الموسيقار محمد عبد الوهاب غير صحيح تمام، ولم يكن لدينا فيلا في الزمالك، وكان لدينا شقة فقط في الزمالك، 
وبعد وفاة والدي تم إعادة هذه الشقة لاصحاب العمارة.

 

والدي كان يسكن في شقة بالزمالك

 

وأضافت عصمت محمد عبد الوهاب ابنة الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، أن  والدي كان يسكن في شقة بالزمالك، وما نشر عن عرض فيلا للبيع غير صحيح على الإطلاق، متابعة أن  الشقة الخاصة بوالدي كانت إيجار، وعاش فيها حتي وفاته، وبالتالي لم نعرضها للبيع.

 

فيلا للموسيقار


وتابعت عصمت محمد عبد الوهاب ابنة الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، أن الصور المعروضة عن فيلا للموسيقار غير صحيحة ولا أساس لها علي أرض الواقع.

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