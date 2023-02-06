عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب شقة سكنية.. مقتل موظف على يد شقيقه بقرية في القليوبية

نقل جثة
نقل جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة موظف لقى مصرعه على يد شقيقه بسبب الخلاف على شقة سكنية وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسرعة ضبط المتهم الهارب. 

بسبب ضربة جزاء..التعدي على شاب وإصابته بـ 70 غرزة فى الوجه ببنها|شاهد

بسبب جرعة هيروين.. التصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه بالقليوبية


وشهدت قرية منية السباع التابعة لمركز شرطة بنها، بمحافظة القليوبية، مصرع شخص على يد شقيقه طعنا بالسكين في الصدر، بسبب الخلاف على شقة سكنية في العقار محل سكنهم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب.


تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد تلقي مأمور مركز شرطة بنها بلاغ يفيد قيام شاب بالتخلص من شقيقه طعنا بسلاح  أبيض بقرية منية السباع دائرة المركز.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة “أحمد م ح”، 29 سنة، موظف بمعهد التمريض ببنها، بجرح طعني بالصدر، وتم نقله لمستشفى بنها للتأمين الصحي إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.


وكشفت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، أنه نشبت مشادة كلامية بين المتوفي، وشقيقه “ك. م. ح.”، بسبب الخلاف على شقة سكنية بالعقار سكنهم بقرية منية السباع دائرة المركز، تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بتسديد طعنة من سلاح أبيض في صدر المجني عليه التي أودت بحياته، وفر هاربا. 

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب.

القليوبية أمن القليوبية مدير أمن القليوبية محافظة القليوبية شقة سكنية مستشفى بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر مفاجأة

هزة أرضية عنيفة|عاجل وهام من المعهد القومي للبحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم

البانيه بـ90 جنيه والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن هذا التوقيت

زلزال يشعر به سكان القاهرة الآن

البحوث الفلكية: زلزال اليوم له أكثر من 7 توابع حتى الآن

توأم ملتصق يخطف الأنظار بفستان زفاف واحد.. شاهد واعرف الحقيقة

نيشان: هزة أرضية في لبنان الان

عيار 21 الآن يخسر 245 جنيهًا|مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

المشدد 7 سنوات لصاحب معرض ووالده أحدثا عاهة مستديمة لشخصين بالقليوبية

تأجيل محاكمة المتهم بخطف طفل بالقليوبية لجلسة الغد

بسبب جرعة هيروين.. التصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه بالقليوبية

ترشيحاتنا

القومي للبحوث الفلكية: مصر لم تدخل حزام الزلازل ويجب الابتعاد عن الشائعات

الزمالك يتحدى الأزمات أمام فاركو في الدوري المصري

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

شاهد| بعد زلازل مدمرة في تركيا وسوريا.. توجيه عاجل من الرئيس الأمريكي

بسبب شقة سكنية.. مقتل موظف على يد شقيقه بقرية في القليوبية

67 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 6-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. أحلام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

احذر .. 4 علامات يرسلها الجسم وعليك عدم إهمالها أبرزها الشعور بالبرودة دائما

تناول 4 أكوب من هذا المشروب يقلل مخاطر الإصابة بالسكري

نوعان من التوابل الشائعة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

فيديو

بملابس جريئة.. بطلة عندليب الدقي تعود بعد غياب 15 عاما

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ