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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صحفي تركي يشكر الرئيس السيسي علي تقديم مساعدات لـ المتضررين من الزلزال

تركيا
تركيا

وجه الكاتب الصحفي التركي محمد زاهد جول، التحية لـ الرئيس السيسي الذي وجّه بدعم الأسر التركية المتضررة من الكارثة، قائلا "كل الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري؛ بعد توجيه الرئيس بإرسال مساعدات عاجلة لتركيا لمساعدة المتضررين؛ مؤكدًا أن هذا التوجه إنساني؛ لكنه قد يأتي بنتائج سياسية إيجابية، خلال الفترة المقبلة.

وقال جول، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد": "زلزال اليوم أثبت أن مؤسسات الدولة عاجزة عن مساعدة كثير ممن يحتاجون دعمًا بسبب هذه الكارثة الطبيعية، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ لم تستطع الوصول لعشرات القُرى المنكوبة، حتى الأن؛ نتيجة القوة التدميرية للزلزال.

وأوضح أن أكبر زلزال ضرب تركيا، قبل زلزال اليوم، كان مدمرًا؛ وأودى بحياة 18 ألف شخص؛ لذا فإن تركيا تتخذ جيدًا احتياطاتها منذ تلك اللحظة؛ لمواجهة هذه الكوارث.

وأشار محمد زاهد جول، إلي أن زلزال تركيا خلف 5 آلاف مُصاب، وأكثر من ألفي وفاة، لافتًا إلى أن جهود فرق الإغاثة تُسابق الزمن لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، كما أن المرافق الحكومية تحولت إلى أماكن لإيواء المواطنين المتضررين من زلزال تركيا.

 

أحمد موسى تركيا فرق الإغاثة فرق الإنقاذ زلزال تركيا ضرب تركيا

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