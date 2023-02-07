لسوء الأحوال الجوية.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالغربية

شهد الطريق الفرعي "طنطا _ السنطة" بمحافظة الغربية اليوم إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بنطاق قرية ميت الليث تزامنا مع سوء الأحوال الجوية إثر السرعة الزائدة.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بنطاق قرية ميت الليث طريق السنطة طنطا بمحافظة الغربية .

علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتبين إصابة ٣ أشخاص وتم نقلهم لتلقي العلاج بمستشفي طنطا الجامعي.

تم رفع آثار الحادث من علي الطريق وتسيير حركة المرور مره أخرى وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

IMG-20230207-WA0026

IMG-20230207-WA0029

IMG-20230207-WA0024

IMG-20230207-WA0025

IMG-20230207-WA0027

IMG-20230207-WA0021

IMG-20230207-WA0023