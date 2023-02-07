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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لسوء الأحوال الجوية.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالغربية

أثار حادث تصادم سيارة
أثار حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي بالغربية

شهد الطريق الفرعي "طنطا _ السنطة" بمحافظة الغربية اليوم إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص  بنطاق قرية ميت الليث تزامنا مع سوء الأحوال الجوية إثر السرعة الزائدة.

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محافظ الغربية يعلن رفع 1908 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بنطاق قرية ميت الليث طريق السنطة طنطا بمحافظة الغربية .

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تحرير 30 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن الغربية

علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتبين إصابة ٣ أشخاص وتم نقلهم لتلقي العلاج بمستشفي طنطا الجامعي.

تم رفع آثار الحادث من علي الطريق وتسيير حركة المرور مره أخرى وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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