نادر حمدي يخطف الأضواء في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك المطرب والملحن نادر حمدي متابعيه عدة صور جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر نادر من أمام الاهرامات، وكتب: من أحلى مكان في الدنيا، انا اصلا فرعوني".

كشف المطرب والملحن نادر حمدى فى فرقة واما سبب شرائه أورج الملحن طارق عاكف .



وقال " حمدى " خلال استضافته ببرنامج أنغام والمذاع عبر فضائية dmc ، إن والده المطرب احمد حمدى كان هو المرجع لألحان سيد درويش وكان يمتلك العديد من الآلات الموسيقية واشترى وقتها أورج من الملحن طارق عاكف .

ولفت إلى أن أصدقائه فى فرقة واما شجعوه أيضا على التلحين وأول أغنية قام بتوزيعها كانت " قلبها جوه قلبى " وكان بداياته توزيع فقط وليست غناء