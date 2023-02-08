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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يقوى المناعة ويتحكم في الكوليسترول.. مشروب خارق يتجاهل تناوله الملايين

الكوليسترول
الكوليسترول

فوائد صحية عديدة لتناول عصير الصبار فهو غني بالفيتامينات A و C و D و E إضافة إلى أنه غني بحمض الفوليك والنياسين والنحاس والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم 

 يحتوي عصير الصبار على عدد من الفوائد الصحية فهو يحتوي على حمض الفوليك والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والصوديوم والحديد وبعض الإنزيمات المفيدة  لجهاز المناعة إليك وفقا لموقع بولد سكاي الهندي

 1. صحة الفم 

 قد تساعد في تحسين صحة الفم الاستهلاك المنتظم لعصير الصبار يمنع تسوس الأسنان ويخفف العديد من المشاكل المتعلقة بالأسنان واللثة.

 يمكن أن يعمل عصير الصبار أيضًا كغسول للفم لتنظيف الأسنان واللثة

 2. يجدد شباب الجسم

 يعمل عصير الصبار أيضًا على التخلص من سموم الجسم ، وبالتالي تقليل الضرر الذي يلحق بجهاز المناعة. 

تساعد المعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في عصير الصبار في التخلص من السموم من النظام 

3-يقوي المناعة

 بصرف النظر عن تعزيز جهاز المناعة وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي ، يعمل عصير الصبار أيضًا على تحسين أداء الدورة الدموية ، مما يؤدي إلى تحسين الصحة العامة 

4. يساعد على الهضم 

يوفر عصير الصبار يوميًا العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك امتصاص أفضل للمغذيات في الأمعاء الدقيقة ، والوقاية من الإمساك وأمراض القولون العصبي .

 5. التحكم في مستويات الكوليسترول

يعد شرب عصير الصبار يوميًا طريقة صحية للوقاية من أمراض القلب. يقلل عصير الصبار من مستويات الكوليسترول  ، والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب واحتشاء عضلة القلب 

 

عصير الصبار صحة الفم يقوي المناعة يساعد على الهضم التحكم في مستويات الكوليسترول

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