أخبار الفن: تطوّر خطير في حالة حلمي بكر وقرار عاجل من الأطباء.. جدول حفلات ساقية الصاوى فى شهر فبراير

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

كشف محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، عن تطوّر جديد في حالة الموسيقار حلمي بكر الصحية.

وقال محمد عبد الله في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "إن الموسيقار حلمي بكر تم وضعه تحت الملاحظة لمعاناته من ضعف في عضلة القلب وتورم في القدمين نتيجة المياه المتراكمة في قدميه.



كشفت إدارة ساقية الصاوي، عن جدول حفلات شهر فبراير لجمهورها، وجاء من أبرزها حفل عبد الباسط حمودة وحفل فريق أوتوستراد، ونستعرض فى السطور التالية أبرز التفاصيل ..

عبد الباسط حمودة

يحيي نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة حفلًا غنائيًا، في ساقية الصاوي، يوم 24 فبراير الجارى.

حفل الفنان عبد الباسط حمودة من المقرر أن يقام فى الثامنة مساء ويمتد لمدة ساعتين.

قرّر فريق شارموفرز تأجيل طرح أغنيتهم الجديدة “ديفا” تقديرًا لضحايا الزلزال الذى ضرب سوريا وتركيا ولبنان.

وكتبت الصفحة الرسمية لفريق شارموفرز عير حسابهم بتطبيق انستجرام :"احترامًا وتقديرًا وتضامنًا مع ضحايا كارثة الزلزال الذي أودى بحياة وإصابة الآلاف في سوريا، لبنان وتركيا، قرر فريق شارموفرز وجاما ميوزيك تأجيل طرح الأغنية الخامسة وهي بعنوان "ديفا" من ألبوم "كرفان “ والتي كان من المقرر طرحها اليوم الأربعاء الثامن من فبراير، ليتم طرحها الأربعاء الخامس عشر من فبراير القادم، مع متابعة طرح باقي أغنيات الألبوم كما هو مقرر”.