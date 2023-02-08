عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: تطوّر خطير في حالة حلمي بكر وقرار عاجل من الأطباء.. جدول حفلات ساقية الصاوى فى شهر فبراير

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

ضعف بعضلة القلب.. تطوّر خطير في حالة حلمي بكر وقرار عاجل من الأطباء

كشف محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، عن تطوّر جديد في حالة الموسيقار حلمي بكر الصحية.

وقال محمد عبد الله في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "إن الموسيقار حلمي بكر تم وضعه تحت الملاحظة لمعاناته من ضعف في عضلة القلب وتورم في القدمين نتيجة المياه المتراكمة في قدميه.

عبد الباسط حمودة وأوتوستراد..تعرف على جدول حفلات ساقية الصاوى فى شهر فبراير


كشفت إدارة ساقية الصاوي، عن جدول حفلات شهر فبراير  لجمهورها، وجاء من أبرزها حفل عبد الباسط حمودة وحفل فريق أوتوستراد، ونستعرض فى السطور التالية أبرز التفاصيل .. 

عبد الباسط حمودة 

يحيي نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة حفلًا غنائيًا، في ساقية الصاوي، يوم 24 فبراير الجارى. 

حفل الفنان عبد الباسط حمودة من المقرر أن يقام فى الثامنة مساء ويمتد لمدة ساعتين. 

تضامنًا مع ضحايا زلزال سوريا وتركيا ولبنان.. شارموفرز تؤجل طرح أغنية ديفا

قرّر فريق شارموفرز تأجيل طرح أغنيتهم الجديدة “ديفا” تقديرًا لضحايا الزلزال الذى ضرب سوريا وتركيا ولبنان.

وكتبت الصفحة الرسمية لفريق شارموفرز عير حسابهم بتطبيق انستجرام :"احترامًا وتقديرًا وتضامنًا مع ضحايا كارثة الزلزال الذي أودى بحياة وإصابة الآلاف في سوريا، لبنان وتركيا، قرر فريق شارموفرز وجاما ميوزيك تأجيل طرح الأغنية الخامسة وهي بعنوان "ديفا" من ألبوم "كرفان “ والتي كان من المقرر طرحها اليوم الأربعاء الثامن من فبراير، ليتم طرحها الأربعاء الخامس عشر من فبراير القادم، مع متابعة طرح باقي أغنيات الألبوم كما هو مقرر”.

ساقية الصاوي اخبار الفن نقابة المهن الموسيقية عبد الباسط حمودة الموسيقار حلمي بكر الأخبار المحلية والعالمية أوتوستراد فريق شارموفرز إدارة ساقية الصاوي الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا ضحايا زلزال سوريا وتركيا زلزال سوريا وتركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

تحرك عاجل من التعليم لتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع الكوارث والزلازل

إعلامي: فيديو رئيس الزمالك داخل اتحاد الكرة مُدبر وتصريح أبو الوفا عن كهربا كارثي

بعد تراجعها اليوم.. هل تواصل أسعار الدواجن الهبوط؟

لأول مرة..حسام غالي يكشف سر سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

تقريبًا اتحسدت.. مرتضى منصور يكشف نتيجة اجتماع مجلس الزمالك الطارئ بمنزله

بعد ضبط فراخ فاسدة فى مطعم..علامات تكشف الدواجن المطهية بمجرد النظر

الأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الكثيرون بلا مأوى ولا طعام.. الأمم المتحدة تصدر بيانًا عاجلاً بشأن سوريا

خلال خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس| نواب جمهوريون يهتفون ضد بايدن: كاذب

يكن: الفرق المصرية تفتقد للتنظيم محليا ونتمنى الفوز للأهلي أمام خصم قوي

دعاء ينصرك على من ظلمك وأعدائك.. مجرب

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

حادثة مروعة.. اختطاف طائرة نيوزيلندية و5 ركاب في إندونيسيا |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوى المناعة ويتحكم في الكوليسترول.. مشروب خارق يتجاهل تناوله الملايين

تحذير الأرصاد من طقس الـ24 ساعة القادمة.. إليك وصفة خارقة لتقوية المناعة

تحرق الدهون وتنزل الوزن.. 5 مشروبات خارقة من خزانة مطبخك

بالصور|شاب مصري يجمع القمامة ويتدرب مساء لتحقيق حلمه بالوصول للعالمية بكمال الأجسام

فيديو

خرج حيًا بعد 82 ساعة تحت الأنقاض..قصة أكثم الناجي الوحيد من زلزال 92|فيديوجراف

ممنوع الخروج من المنزل.. إنذار عاجل بسبب الطقس خلال الساعات المقبلة|شاهد

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

تصرفات غريبة من الكلاب والأبقار.. كيف تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ