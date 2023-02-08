رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

شهدت محافظة دمياط ، طقس سيئ في دمياط على مدار اليومين ومستمر حتى اليوم، ونتيجة لشدة وسرعة الرياح ، فوجئ سكان قرية شطا بدمياط على طريق دمياط - بورسعيد بارتفاع سرعة الرياح بشكل مريب وتحولت القرية بالكامل إلى رياح شديدة وأتربة.

اقتلاع الأكشاك

نتيجة لسرعة الرياح ، اقتلعت الأخشاب الخشبية الموجودة على الطريق سواء الخاصة بإدارة مرور دمياط أو الأكشاك الخشبية على الجانب الآخر في اتجاه بحيرة المنزلة والخاصة بيبع الأسماك ، فتلك المنطقة منتشر بها أكشاك خاصة بالصيادين لبيع الأسماك، ونتيجة لشدة الرياح تم اقتلاع تلك الأكشاك وتدميرها بالكامل.

ولمتابعة المزيد حول حالة الطقس السيئ في محافطة دمياط .. تابع الفيديو جراف التالي: