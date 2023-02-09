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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بحادث انقلاب سيارة شرق قناة السويس

الحادث
الحادث

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة انقلاب السيارة الملاكى التى يستقلونها على طريق كوبرى السلام شرق قناة السويس بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 

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تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى تحمل أرقام 185 ى ق ط على طريق كوبرى السلام دائرة مركز شرطة القنطرة شرق. 


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

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