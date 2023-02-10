سعر جوال Samsung Galaxy A23 5G في السعودية

تقدم شركة "سامسونج" جوالها الذكي الجديد الداعم لشبكات الجيل الخامس Galaxy A23 مع أربع سنوات من التحديثات الأمنية ومعالج قوي من كوالكوم Snapdragon 695 يقدم أداء محترما، مع جودة شاشة رائعة بالنسبة لجوال من الفئة الموفرة في الميزانية، يعد Samsung Galaxy A23 5G أحد أفضل الأجهزة قيمة بالنسبة لفئته السعرية.

يتوفر جوال "سامسونج جالاكسي إيه 32 5 جي" في المملكة العربية السعودية بسعر 1,099 ريالا سعوديا مع إصدار ذاكرة وسعة تخزين 128GB/6GB.

Samsung Galaxy A23 5G

المواصفات الكاملة لجوال Samsung Galaxy A23 5G

وفقا لموقع gsmarena التقني، يأتي جوال سامسونج جالاكسي A23 مع شاشة PLS LCD بمعدل تحديث 120 هرتز حجمها 6.6 بوصة مع دقة 1080x2408 بيكسل وكثافة بيكسلات 400 بيكسل لكل بوصة مع نسبة شاشة إلى هيكل 82.5% وزجاج حماية من Corning Gorilla Glass 5.

Samsung Galaxy A23 5G

يتم تشغيل جوال سامسونج Galaxy A23 5G من خلال معالج كوالكوم SM6375 Snapdragon 695 5G بدقة تصنيع 6 نانو، ثماني النواة مع شريحة رسوميات جرافيك من Adreno 619 مقترن بذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 64 أو 128 أو جيجابايت يمكن زيادتها عن طريق بطاقة microSDXC.

يحزم الجهاز بطارية مدمجة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم شحنا بقوة 25 وات، يزن الجهاز 197 جم، مع أبعاد طول 165.4 مم و عرض 76.9 مم وسمك 8.4 مم، مع نظام تشغيل أندرويد 12 وواجهة مستخدم One UI 4.1.

Samsung Galaxy A23 5G

بالنسبة للكاميرات، نجد 4 مستشعرات في اللوحة الخلفية للجهاز، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة بتقنيات PDAF, OIS مع مستشعر ثان بدقة 5 ميجابيكسل فتحة عدسة فائقة الاتساع وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابيكسل أما كاميرا السيلفي فهي بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة.